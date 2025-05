Editorial Alina RADU: R. Moldova ocupă România?

Am trăit s-o vedem și pe asta: Republica Moldova este acuzată de interferențe în politica internă a României. Adică, un stătuleț mic și vulnerabil de la marginea Europei are ditamai influență în cadrul unui stat membru al UE. Desigur că sursele acestor sperietori sunt forțele pro-ruse, iar acuzațiile sunt aduse în contextul alegerilor prezidențiale din România, care se desfășoară în luna mai 2025.

„Trikolor nad Dnestrom”, „Ghenii Karpat”, „Vîbor Moldovî”, „TSV Pridnestrovie”, „KP v Moldove” și alte canale de Telegram distribuie în aceste zile zeci de postări sperioase, scrise exclusiv în limba rusă, despre cât de mult greșește Republica Moldova prin faptul că își exprimă deschis susținerea pentru candidatul pro-european la președinția României.

Acuzațiile sunt multiple și diverse: că Moldova tot nu se conduce ea pe sine, dar cineva îi dictează, că România tot e sub dictatură europeană și va nenoroci Moldova, că Moldova trebuie să se ocupe doar de chestiuni interne și să fie neutră. Totodată – că Moldova ar trebui să se teamă de faptul că va învinge un candidat suveranist, că nu trebuie să susțină niciun candidat și să accepte rezultatele care vor veni de la București.

Vreau să le reamintim tuturor celor care au uitat, sau poate se prefac că nu țin minte, că, în 1940, atunci când Moscova și Germania au semnat pactul prin care Basarabia a fost oferită URSS, pe bucata asta de pământ locuiau români în majoritate, dar și găgăuzi, ucraineni, bulgari, și fiecare vorbea limba sa, dar se înțelegeau în română între ei, la necesitate. Atunci când Moscova ne-a ocupat, asta a fost o ingerință nemaiauzită, nemaiîntâlnită până atunci: românii de aici nu au mai avut dreptul să vorbească și să-și numească limba română. Le-a fost anulat alfabetul, s-a creat în grabă un alfabet chirilic cu câteva litere slave ajustate și toți au fost obligați să folosească această limbă inventată.

Dar mai rău a fost că au fost impuși toți – și românii, și găgăuzii, și bulgarii – să vorbească rusa. Cei care s-au împotrivit au fost duși în Siberia, acolo oricum nu te asculta nimeni și nu te auzea decât dacă vorbeai rusa. Dacă puteai vorbi și dacă rămâneai în viață.

După acea „interferență”, oamenii din Basarabia au învățat rusa, dar nu au uitat româna. Iar când construcția abuzivă URSS s-a prăbușit la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, toți și-au redobândit limba și alfabetul instantaneu și a început procesul lung și anevoios de redobândire a cetățeniei române pentru cei care au fost lipsiți forțat de către sovietici de cetățenia română. La fel și urmașii acestora, fiind copiii și nepoții românilor deposedați de cetățenie, și-au redobândit-o. Încă nu toți, cozile sunt enorme și costurile sunt foarte mari: România a trebuit să deschidă tot mai multe oficii de documentare pentru cei care doresc să își redobândească cetățenia.

Acum, situația nu mai poate fi ascunsă: sute de mii de oameni din R. Moldova și-au redobândit cetățenia română. Acum, cetățenii români au drepturi egale în fața statului român, oriunde s-ar afla ei. Cetățenii care și-au redobândit cetățenia mai târziu sunt egali cu cei cărora nu le-a fost retrasă cetățenia prin abuz.

Există o singură diferență: cetățenii români din R. Moldova înțeleg mult mai bine ce înseamnă ingerințele rusești. Prezența armatei ruse în regiunea transnistreană a R. Moldova, susținerea separatismului, distribuția surselor mass-media rusești, finanțarea schemelor de corupere a alegerilor, canale de dezinformare, armate de troli și multe altele – sunt interferențele Rusiei care nu ne permit să ne relaxăm și nu ne lasă să credem în Moscova. Mai mult decât atât, avem un război în coastă, care ne face să suferim direct: ne cad drone pe teritoriu, refugiații vin în mod constant și trebuie să îi ajutăm, suferim de crize energetice, de securitate, de creștere a prețurilor și de descurajare a investițiilor.

Da, R. Moldova a ajuns influentă în regiune, pentru că are cetățeni români și europeni acasă și oriunde în lume, pentru că are cetățeni care au studiat în cele mai bune școli din lume, pentru că are campioni crescuți acasă care cuceresc medalii în lume, pentru că are fructe, legume, vinuri și proiecte culturale create acasă, dar cunoscute în lumea mare. Republica Moldova mai e cunoscută și apreciată în lume pentru că își croiește foarte rapid calea de integrare în UE, în comunitatea statelor care nu ațâță războaie între ele, ci se sprijină și se ajută, se apără și se dezvoltă împreună. Și Republica Moldova votează, activ.