Cine trăia bine în perioada guvernării lui Plahotniuc?

„Perioada de până la 2019 a oferit mai multă libertate, bunăstare și viață normală.” Așa sună unul dintre mesajele livrate de echipa care încearcă să-i curețe (pentru a câta oară?) imaginea lui Vladimir Plahotniuc, aflat în arest în Grecia. Mesajul nu e o întâmplare. El se regăsește și în alte postări distribuite în ultimele zile pe conturile afaceristului vizat în mai multe dosare penale. „Le este poate teamă că prezența mea le va aminti cetățenilor că, înainte de așa-numitele „vremuri bune” și galbene din prezent, au existat totuși vremuri normale, cu ordine, bunăstare și demnitate de țară, de care multor oameni le este dor acum”, sună un alt mesaj.

Să fie oare așa? Cine, dle Plahotniuc, trăia bine atunci în R. Moldova? Trăiau bine finii și rudele dvs. apropiate, afaceriștii, borsetele, politicienii și toți cei care erau atunci în anturajul dvs.? Da, trăiau. Dar, din păcate pentru R. Moldova, majoritatea acelor personaje, începând cu Vladimir Andronachi și terminând cu Constantin Botnari, o duc bine-mersi și azi. Trăiau bine atunci jurnaliștii care vă lustruiau imaginea și denigrau pe oricine nu era în tabăra voastră? Da, posibil că trăiau bine, mulți dintre ei. Sau trollii care împânzeau blogurile și rețelele sociale cu postări elogioase la adresa partidului și a liderului său și care denigrau fără scrupule orice posibil adversar? Da, posibil că și ei trăiau bine. Cine mai trăia bine atunci? Sigur că judecătorii, procurorii și polițiștii care vă executau comenzile fără să clipească trăiau și ei bine. Aveau libertate (de a executa comenzi), bunăstare și o viață normală, așa cum ziceți. Aveau, pentru că loialitatea lor era răsplătită cu impunitate.



Și unii oameni care chiar au trăit bine în acea perioadă s-au grăbit să aprecieze postările și poate chiar să viseze la vremurile de atunci. Poate au apreciat aceste mesaje și cei care atunci nu erau în R. Moldova sau cei care atunci erau prea mici pentru a înțelege realitatea în care trăiau. Dar, din păcate, lista celor care trăiau bine se cam termină.



Or, dacă nu mă credeți, întrebați oamenii de afaceri din acea perioadă. Trăiau ei bine atunci? Țin minte că aproape lunar se plângeau că erau presați, iar unii dintre ei erau chiar întemnițați dacă nu acceptau să colaboreze ori să predea afacerea celor din anturajul dvs. Exemple sunt tare multe. Sau poate trăia bine Gheorghe Petic, cel care a ajuns să-i fie înscenate dosare, să fie arestat și pus la pușcărie doar pentru că avea curajul să vi se opună?

Sau trăiau bine zecile de reporteri care au fost hărțuiți, agresați fizic sau intimidați de bodyguarzii PDM sau ai dvs. personali? Sau poate trăiau bine activiștii civici, filmați în propriile case, intimidați, ei și rudele lor? Sau poate pensionarii trăiau bine? Conform datelor de la Biroul Național de Statistică, pensia minimă în 2019 abia ajungea la 1000 de lei. Sau poate trăia bine opoziția politică? Fermierii și micii antreprenori neafiliați politic?

Sau cetățenii de rând trăiau bine, fiind afectați de corupție, migrație și colapsul încrederii în stat? Cred că, de atâta bine, zeci de mii de oameni ieșeau periodic în stradă la proteste pentru libertate, democrație și o viață decentă. Cred că, de atâta bine, oamenii, în 2019 v-au forțat să părăsiți țara pe ușa din spate a istoriei.

Poate Plahotniuc și cei care-i gestionează conturile mizează pe faptul că, timp de șase ani, unii care au suferit de pe urma regimului său au uitat cum se trăia, de fapt, în R. Moldova în acea perioadă și cum funcționau toate instituțiile statului doar în slujba unui oligarh avid de putere. Dar eu sunt sigur că nu e așa. Sunt sigur că oamenii țin minte totul mult mai bine decât își imaginează cineva, iar campania pusă la cale, pe bani mulți, va avea același efect ca și cele din perioada în care Plahotniuc deținea toată puterea în stat, adică aproape zero.

Or, în ultimele zile, echipa care se ocupă de imaginea lui Plahotniuc, pe lângă faptul că manipulează pe seama vremurilor bune din perioada guvernării sale, inundă spațiul public și cu mesaje prin care afaceristul este prezentat ca fiind atotputernic, un om care încă mai poate influența toate procesele care au loc în R. Moldova, un om care mai poate seta agenda publică, un om de care se tem toți, dar și cu mesaje care promovează ideea că, în curând, când el va ajunge în R. Moldova, totul va fi așa cum a fost până în 2019, când el a fugit din țară.

În primul rând, trebuie să spunem ceva. În spatele acestor mesaje NU stă Vladimir Plahotniuc. De ce? Pentru că nu poate el scrie așa. Și nici dacă ar putea, nu ar avea cum, fiind închis. În mesaje se anunță că ele sunt trimise prin intermediul avocaților. Dar nici această afirmație nu este adevărată. Nu e rolul avocaților să gestioneze câteva conturi pe rețelele de socializare și nici să scrie mesaje subtile, cu iz de amenințare.

În spatele acestei campanii de imagine pentru Plahotniuc stă o adevărată mașinărie mediatică, plătită cu bani mulți, prin care Plahotniuc își joacă ultimele șanse. Campania nu se rezumă doar la mesajele transmise din numele lui Plahotniuc. Ea se extinde. Așa cum zdg.md a scris recent, după reținerea lui Vladimir Plahotniuc pe 22 iulie la Atena, numeroase conturi anonime din rețeaua Meta, din care fac parte Facebook și Instagram, distribuie sponsorizat postări cu declarațiile avocatului lui Plahotniuc, Lucian Rogac, dar și imagini video care îl pun pe fostul lider democrat într-o lumină pozitivă. Și pe TikTok au apărut o mulțime de clipuri video în care apare fostul politician.

ZdG a constatat că mai multe pagini amplifică aceleași patru clipuri video: cu declarațiile despre extrădarea lui Plahotniuc; despre cum ar „câștiga alegerile ușor”; cum „unii stau prin baruri, iar alții muncesc”, în care sunt incluse imagini cu deputatul Radu Marian, ministrul Educației Dan Perciun și președinta Maia Sandu, dar și un clip de la ultima conferință de presă susținută de Plahotniuc înainte să fugă din țară acum 6 ani.



Expertul în monitorizarea spațiului informativ de la Comunitatea WatchDog, Andrei Rusu, a subliniat că „volumul și sincronizarea arată existența unei echipe care rulează infrastructură multi-cont, cu copy și video pregătite centralizat.”





