Cum este promovată revenirea lui Plahotniuc în R. Moldova: pagini necunoscute, create recent, distribuie sponsorizat postări în care Plahotniuc este elogiat. Expert: „Au funcția de a genera percepția că există sprijin masiv”

După reținerea lui Vladimir Plahotniuc, pe 22 iulie, la Atena, avocații oligarhului au anunțat lansarea mai multor canale de comunicare cu numele clientului lor, pe cele mai importante rețele de socializare: Facebook, TikTok, Youtube, Telegram și Instagram. În paralel, numeroase conturi anonime din rețeaua Meta, din care fac parte Facebook și Instagram, distribuie sponsorizat postări cu declarațiile avocatului lui Plahotniuc, Lucian Rogac, dar și imagini video care îl pun pe fostul lider democrat într-o lumină pozitivă. Și pe TikTok au apărut o mulțime de clipuri video în care apare fostul politician.

ZdG a constatat că mai multe pagini amplifică aceleași patru clipuri video: cu declarațiile despre extrădarea lui Plahotniuc; despre cum ar „câștiga alegerile ușor”; cum „unii stau prin baruri, iar alții muncesc”, în care sunt incluse imagini cu deputatul Radu Marian, ministrul Educației Dan Perciun și președinta Maia Sandu, dar și un clip din ultima conferință de presă susținută de Plahotniuc înainte să fugă din țară acum 6 ani.

Expertul în monitorizarea spațiului informativ de la Comunitatea WatchDog, Andrei Rusu, a subliniat că „volumul și sincronizarea arată existența unei echipe care rulează infrastructură multi-cont, cu copy și video pregătite centralizat, testând reacții prin ads targetate”.

Una dintre paginile de facebook care afișau cele mai multe reclame este Esther Bush. Aceasta a fost creată pe 14 mai, când a fost postată și o imagine cu o femeie, generată cu inteligența artificială, conform mai multor sisteme de detectare. Esther Bush rulează publicitate despre Plahotniuc începând de miercuri, 30 iulie.

Un clip video care face parte din 3 reclame este însoțit de textul „– Tremură chiloții la cei de la guvernare – Adă’l Doamne, adă’l că era mai bine cu el decât cu prăpădiții actuali – Eu sper să revină și să ajungă iar la putere, să împrăștie gălbeneala asta care a ajuns la putere acum – Cei din PAS au să fugă ca șobolanii de prin țară – Coșmarul celor din PAS devine realitate”. În secvența video apare vloggerul Alexandru Tataru care spune că „vine nanu acasă”, după care sunt incluse imagini din ultima conferință de presă a lui Plahotniuc înainte de a fugi din țară, în care afirma: „nu vă prea agitați, nu vă faceți planuri prea mari, sau poate deloc, pentru că nu vă las eu de capul vostru, am să am eu grija voastră, căci am văzut cu toții ce puteți face, și mai ales ce nu prea puteți. Doar de vorbit sunteți buni”.

Tot pe 30 iulie, Esther Bush a publicat o postare sponsorizată cu declarațiile avocatului Lucian Rogac, care îl apără pe oligarhul Plahotniuc. Totuși, pe lângă cele spune de Rogac, pe secvența video de aproape 3 minute a fost inclusă afirmația că „guvernarea tergiversează extrădarea lui Plahotniuc”. Totuși, ZdG a constatat că postarea care încă era disponibilă joi, 31 iulie, și făcea parte din 10 reclame, este acum indisponibilă, pentru că a „rulat fără un disclaimer obligatoriu”, așa cum cer politicile Meta.

Screenshot

Potrivit datelor publicate de Facebook, trei din cele 10 reclame au avut în jur de 50 de mii de vizualizări, sumele plătite fiind de până la 100 de dolari pentru fiecare.

Clipul video cu avocatul Lucian Rogac a fost sponsorizat și de către pagina Jose Perry, creată la 10 mai, și care are drept imagine de profil o fotografie cu o femeie, și de această dată creată cu inteligența artificială. La fel ca în cazul paginii Esther Bush, conținutul, care a fost folosit în cel puțin 3 campanii publicitare, în perioada 30-31 iulie, nu mai este disponibil. Și numărul de afișări este asemănător – de circa 50 de mii de ori.

Jose Perry mai rulează, din 31 iulie, un al clip video, montat din imagini vechi, în care Vladimir Plahotniuc spune că „unii stau prin baruri, iar alții muncesc”, după care urmează un montaj, cu mai multe imagini cunoscute în spațiul public, în care deputatul Radu Marian, ministrul Educației Dan Perciun și președinta Maia Sandu dansează. Clipul este însoțit de textul – „În 6 ani s-a văzut cine muncea și cine e la guvernare pentru distracție. Revine acasă, se termină discotecile pentru cei din PaS. Acum PAS e ca în proverbul cu greierul, toamna nu prea le va fi a dansa Uuu, cat adevăr în doar cateva imagini. Totul are un sfârșit, și cel al Maiei se apropie”.

Pagina Soroca Fort, redenumită astfel pe 30 iulie, dar care la momentul creării, în octombrie 2024, se numea Ttewetqeq, sponsorizează un clip video care începe cu afirmația vloggerului Grigore Manoli precum că „dacă vine Plaha înapoi în țară, câștigă alegerile fără propagandă politică. Ușor”. În continuare rulează diverse imagini cu Plahotniuc din vremea când se afla în R. Moldova. În descrierea clipului sponsorizat se spune: „Și din nou, Grișa are dreptate. Прямо в точку. Plahotniuc este un fenomen. Vreau sa-i văd fața lui Grosu când va fi coleg de Parlament cu Plahotniuc. Plahotniuc nici nu ar avea nevoie de bani pentru campanie si ar câștiga. De ar reveni, că-i 3,14*deț ce au saracit poporul acestia din actuala”.

Postarea rulează sponsorizat începând cu 30 iulie. Conform informațiilor publicate la secțiunea „Despre”, pagina Soroca Fort este administrată din Ucraina și Vietnam.

Cea mai recentă dintre paginile create, la 31 iulie, intitulată Dan Lapu, rulează trei dintre clipurile video despre Plahotniuc. Conținutul este folosit în 13 reclame distincte. Clipul video despre cum „unii dansează” este publicat exact cu același text ca pe pagina Jose Perry.

Expert în monitorizarea spațiului informativ: „Aceleași clipuri și mesaje anti-guvernare, pro-Plahotniuc, sunt reciclate pe mai multe pagini și platforme în paralel”

Conform expertului în monitorizarea spațiului informativ de la Comunitatea WatchDog, Andrei Rusu, din perspectiva OSINT (informații din surse deschise, n.r.), pagina „Dan Lapu” prezintă toate semnele unui „activ controlat, nu ale unui utilizator autentic”.

„Prima anomalie este comportamentul temporal: contul apare înregistrat ieri și trece direct în faza de promovare plătită, cu mai multe seturi de reclame lansate simultan. Acesta este un tipar tipic „burner page”, pagină setată pentru termen scurt și ștearsă ulterior. De regulă, tiparul este folosit în operațiuni politice coordonate, unde identitatea contează mai puțin decât viteza de diseminare. Identitatea vizuală este fabricată. Fotografia de profil este preluată de pe VK de la un cont numit „Yury Strukov”, care distribuie conținut pro-război. Avem deci un strat de identitate falsă, importat dintr-o zonă de internet folosită frecvent ca sursă pentru conturi de dezinformare. Datele publice de contact de pe Facebook (telefon, email) sunt reciclate și nu corelează cu niciun actor cunoscut din spațiul civic sau politic moldovenesc. Comportamentul media este standardizat: aceleași clipuri și mesaje anti-guvernare, pro-Plahotniuc, sunt reciclate pe mai multe pagini și platforme în paralel. Volumul și sincronizarea arată existența unei echipe care rulează infrastructură multi-cont, cu copy și video pregătite centralizat, testând reacții prin ads targetate. Concluzia analizei OSINT: „Dan Lapu” este un nod local într-o rețea de propagandă conectată fie direct la ecosistemul pro-Șor, fie parte a unei campanii dedicate de spălare de imagine a lui Plahotniuc, cu identitate furată și suport logistic transnațional. Funcția sa nu este de a comunica, ci de a genera percepția că există sprijin masiv pentru revenirea lui Plahotniuc și că asta ar genera frică în cadrul partidului de guvernare, alimentând o narațiune coordonată în spațiul informațional moldovenesc”, a explicat Andrei Rusu.

Și pe TikTok circulă mai multe clipuri video cu imaginea lui Plahotniuc, partea a diferitor tranduri de pe platformă.

Lucian Rogac are telefonul deconectat și nu a răspuns la mesajul lăsat de ZdG.

ZdG a scris anterior că oligarhului Vladimir Plahotniuc, care se află într-o închisoare din Grecia, i-au fost create conturi pe mai multe rețele de socializare. Totodată, luni, 28 iulie, a fost publicat primul „mesaj transmis prin intermediul avocaților”, în care se spune că „urmează postări relevante” despre Plahotniuc și despre „situația actuală din R. Moldova”.

ZdG a constatat că una dintre paginile publicate de către avocatul Lucian Rogac drept „paginile oficiale de pe rețelele sociale, asociate numelui său”, a fost creată pe 18 iulie 2025, cu 4 zile înainte de reținerea acestuia în Grecia. Este vorba despre pagina de Facebook, în care este prezentat ca „politician”.

Detalii despre reținerea lui Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 40 de zile în Grecia. Alături de el a fost reținut și arestat pentru 40 de zile și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat. Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false. În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2 670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1 628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.

Presa elenă a scris că Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu locuiau într-o vilă de lux situată într-o zonă exclusivistă de pe litoralul Mării Egee, în sudul Atenei. Anunțurile imobiliare în care apare vila dezvăluie o proprietate cu 4 etaje, 8 dormitoare, parcare subterană, sală de gimnastică și lift interior, iar în curte – o piscină cu vedere la mare. După reținerea celor doi, locuința a fost percheziționată de poliția elenă. Oamenii legii au găsit 155 de mii de euro, 17 pașapoarte și cărți de identitate emise de mai multe țări, dispozitive de stocare a datelor, patru ceasuri de lux, un automobil, o serie de computere și telefoane mobile de lux Vertu.

La câteva ore după anunțul despre reținerea lui Plahotniuc, reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că a fost inițiată procedura de extrădare, iar președinta Maia Sandu a declarat că acum justiția nu mai are niciun motiv să tergiverseze dosarele fostului lider democrat.

Plahotniuc este cercetat de organele de drept de la Chișinău în cadrul mai multor dosare penale deschise pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale”, escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Doar unul dintre dosare a ajuns pe masa magistraților. Constantin Țuțu este cercetat penal în R. Moldova pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Dosarele au fost comasate în unul singur și este în prezent examinat la Judecătoria Chișinău.

Plahotniuc a părăsit R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat din Moldova, pe care-l conducea, a fost înlăturat de la guvernare. De atunci, timp de șase ani, locul aflării acestuia nu a fost cunoscut oficial niciodată. Conform informațiilor apărute în presa greacă, din 2023 și până în prezent oligarhul ar fi schimbat 22 de țări.

Citiți și: V(i)P, încătușat în Grecia: șase ani de căutări, 17 documente false și o vilă de lux în care era păzit de… Țuțu