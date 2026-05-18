„Cum alegi, așa culegi”: expoziția anticorupție a ajuns în premieră la Orhei

La 12 mai, în incinta bibliotecii raionale „Alexandru Donici” din Orhei, Asociația „Media-Guard”, parteneră a ZdG, a inaugurat expoziția „Cum alegi, așa culegi”, în scopul promovării unei culturi politice și electorale bazate pe integritate.

La inaugurare, a fost realizat un tur ghidat al expoziției, unde vizitatorii au fost îndemnați să se gândească la integritate, la alegerile de zi cu zi și, desigur, la alegerile electorale.

Expoziția începe cu un șir de simboluri despre „Pomul Vieții”, ca un îndemn de a evoca valorile milenare ale orheienilor ce nu ar trebui uitate sau trădate. La intrare este expus un covor tradițional cu elemente ale Pomului Vieții, creat la Orhei și oferit de complexul de Meșteșuguri „Arta Rustică” din Clișova. Sugestia organizatorilor expoziției e că alegerile pe care le facem trebuie să fie demne de a fi țesute ulterior într-un asemenea covor.

Exponatul ce reflectă atacurile asupra jurnaliștilor. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Exponatele evocă dificultățile și provocările pe care le-au întâmpinat alegătorii din Moldova în cadrul ultimelor scrutine: exponatul „Armata digitală” reprezintă grupurile plătite pe internet pentru a distribui dezinformarea și mesajele anonime care au infectat spațiul informațional al R. Moldova; „Cupa răbdării” – instalație ce atrage atenția la atacurile asupra jurnaliștilor. Probabil, cea mai imersivă instalație este cabina și urna de vot, unde vizitatorii de orice vârstă pot simula procesul de vot pentru un candidat integru. Dar, de această dată, buletinul de vot nu conține nume, ci o listă de calități care ar reprezenta un candidat integru.

Buletinul de vot din cadrul expoziției. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Expoziția conține și panouri informative despre cultura electorală: ce înseamnă dreptul la vot, ce fapte sunt ilegale în alegeri, dar și cine sunt făptașii și victimele corupției electorale.

În deschidere, Stepanida Țugui, directoarea Bibliotecii Raionale din Orhei, a menționat importanța bibliotecilor ca spații ce promovează integritatea, iar șefa secției Cultură a Consiliului Raional Orhei, Elena Guler, a evidențiat motivele de mândrie ale locuitorilor raionului care i-ar face să aleagă autorități integre.

„Nu sunt cheie de biserică, dar nu văd niciun sfânt în preajmă.” Oamenii din Orhei – despre integritate

Raisa Negară, cititoare fidelă a ZdG, prezentă la inaugurare, a asociat integritatea cu zicala populară „Nu sunt cheie de biserică, dar nu văd niciun sfânt în preajmă”. Cu toate acestea, ea crede că există persoane oneste, în special tinerii: „Puțini s-au rupt de la Uniunea Sovietică, de la mentalitatea sovietică – foarte greu se trece. Dar eu cred că sunt foarte multe persoane integre și în politică și mai mult mizez totuși pe tinerii care au învățat altă istorie, au studiat altă literatură, au învățat alte lecții decât noi, generațiile din Uniunea Sovietică.”

Raisa Negară, cititoare ZdG. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Discuțiile din cadrul evenimentului de lansare s-au axat pe integritate și posibilitatea de a motiva oamenii să facă alegeri oneste. Pentru Stepanida Țugui, integritatea e în directă legătură cu binele în folosul comunității: „În primul rând, trebuie să fie bunătate, dragoste față de aproapele, altruism și să ții la oamenii care ne înconjoară, dar, desigur, ținerea la oamenii care te înconjoară asta înseamnă să pledezi în favoarea lor, să faci tot ce depinde de tine ca ei să trăiască mai bine, să se simtă mai bine.”

Exponatul ce îndeamnă la reflecție asupra alegerilor zilnice. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Tamara Colun, locuitoare a satului Pelivan, afirmă că integritatea pentru ea înseamnă „tot ce este bun – cinste, onoare, demnitate”.

Raisa Negară, cititoare fidelă a ZdG, ar pune cultura autentică la baza Pomului Vieții sale. Mai mult, ea ar pune țăranii și gospodarii ale căror valori au fost transmise din generație în generație, pentru că „Pomul Vieții e simbolul a ceea ce au fost străbunii noștri și a ce trebuie să fim”, conchide ea.

„𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞” – un concurs intergenerațional

În cadrul evenimentului a avut loc și ceremonia de premiere a câștigătorilor concursului „𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞” – Orhei 2026, organizat de Asociația Obștească „CASMED”, la categoriile desen și poezie. Ana Spatari, responsabilă de comunicare și PR la AO „CASMED”, a spus că scopul concursului, realizat în preajma alegerilor electorale locale, e „să încurajeze oamenii să vorbească mai deschis despre așa teme ca integritate electorală, respect, corectitudine, alegerile corecte, responsabilitate.” Totodată, această inițiativă comunitară a reunit generații diferite la realizarea materialelor pentru concurs: desen sau poezie.

Tamara Colun, premiată cu locul II pentru poezie. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Printre câștigătoarele acestei ediții este și Tamara Colun, membră a grupului intergenerațional „Suflet în acțiune” din satul Pelivan. La concurs, Tamara a luat locul II pentru poezia compusă de ea. „Am vrut să particip, să fiu mai activă, pentru că viața noastră și așa e monotonă”, spune aceasta, explicând cum i-a venit poezia despre integritate: „Într-o dimineață, nu aveam somn și zic «ia să încerc să fac ceva». Și știți, de la ora 5:00 la 8:00 mi s-a primit poezia.”

Concursul comunitar „Integritatea ne unește” – ediția 2026 a invitat locuitorii raionului Orhei la implicare activă în promovarea unor valori esențiale precum onestitatea, responsabilitatea, respectul și corectitudinea, în special în contextul alegerilor electorale. Până pe 19 mai, locuitorii raionului Orhei mai pot participa la categoria scenetă video „Integritatea în acțiune” în cadrul acestui concurs.

Alina Radu, autoarea expoziției. sursa: Dan Saulea, PARSEC

Alina Radu, autoarea expoziției, directoarea executivă a Asociației „Media-Guard” și a ZdG, a făcut un tur ghidat și spune că a rămas impresionată de public. „Deși a fost o zi ploioasă, au venit niște oameni foarte interesanți. Femeile din Pelivan m-au uimit cu poeziile lor despre integritate și o mulțime de activități de coeziune socială, iar copiii din Orhei au făcut niște desene foarte profunde despre alegerile integre în viață (nu doar în sezoanele electorale). Întrebarea pe care ne-am pus-o cu toții în jurul unui covor orheian cu Pomul Vieții: dacă ar fi să țesem un covor al acestei generații, ce simboluri și valori am pune pe el?”

Expoziția poate fi vizitată de doritori zilnic în orele de program ale Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” din Orhei până la 31 mai.

Această expoziție este organizată cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei expoziției aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.