Un pensionar – pedepsit cu amendă maximă după ce calul său a mâncat din porumbul vecinilor: cum ajung litigiile mărunte să aglomereze justiția?

Scrisoarea pe șapte pagini, scrisă sârguincios de Mihail Florian, un pensionar de 76 de ani din Pistruieni, Telenești, ne-a îngrijorat și am încercat să aflăm ce soluții ar exista pentru astfel de probleme. Vara trecută, Surica, iapa lui Mihail Florian, a neglijat hotarul gospodăriei stăpânului său și a mâncat din porumbul vecinilor. Supărarea vecinilor a fost mare. Aceștia au chemat poliția, iar Mihail Florian s-a ales cu un proces-verbal și cu cea mai mare amendă aplicabilă în asemenea cazuri, 600 de lei, în condițiile în care primește o pensie de 3130 de lei și are la întreținere un fiu cu grad sever de dizabilitate.

Scrisoarea pe șapte pagini

„În dimineața zilei de 19 august 2025, pe la 9.00, am fost contactat de polițistul Igor Guzun, care mi-a comunicat că are o plângere de la Luminița Tcaci, care spunea că, fiind slobod, calul meu a intrat în lanul său de porumb. Polițistul m-a chemat la Primărie pentru ora 11.00. La 11.00 m-am prezentat, am așteptat vreo 15 minute și, văzând că polițistul nu vine, am plecat, că aveam mult de lucru. La 14.20, după ce mi-am picurat medicamente în ochi, m-am dus împreună cu fiul în câmp. (…). În scurt timp, am observat automobilul polițistului, iar din urmă – Luminița Tcaci și soacra ei… Agentul constatator, Igor Guzun, și-a pus rechizitele pe portbagajul mașinii și a purces la muncă, adică la întocmirea unui proces-verbal contravențional. Au cerut buletinul de identitate, dar nu-l aveam cu mine. Atunci, comisarul SP 2 Negureni al IP Telenești, Alexandru Guzun, îi zise agentului constatator să o contacteze pe secretara Primăriei și să ceară prin telefon datele mele personale. După ce a primit datele transmise prin telefon, agentul constatator a și întocmit un proces-verbal, aplicându-mi amenda maximă prevăzută de Codul Contravențional. Am fost șocat de decizie și am cerut să-mi explice pentru ce îmi este aplicată o astfel de pedeapsă. Au zis că așa „se cere”. Nu am semnat procesul-verbal, că nu aveam ochelarii la mine. (…) Peste un timp, am recepționat prin poștă procesul-verbal și l-am contestat în judecată. Atât prima instanță, cât și Curtea de Apel Nord, au respins contestația mea, iar Curtea de Apel Nord a stabilit chiar că hotărârea ar fi irevocabilă. De altfel, în referința pe marginea recursului depus la Curtea de Apel am argumentat că mi-a fost aplicată amendă maximă, prevăzută de art. 158, aliniat 1, Cod contravențional. Deci, consider că a fost grav încălcată Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede că doar în cazul persoanelor cu recidive poate fi aplicată amendă maximă. O circumstanță atenuantă în cazul meu e și cea că este pedepsit un pensionar care primește o pensie de 3130 de lei, având la întreținere un fiu cu grad sever de dizabilitate. Important e și faptul că paguba care stă la baza pedepsei este de doar 4,8 kg de semințe de porumb.

Între timp, am constatat că procesul-verbal a fost întocmit făcându-se uz de mai multe falsuri. Actul a fost inclus în dosar după ce am depus contestația și este un fals la care a recurs agentul constatator ca să-și legitimeze acțiunile. S-a făcut uz și de declarațiile unui martor fals și, mai mult decât toate, în dosar lipsește cererea depusă de presupusa victimă. Dacă lipsește cererea, în ce temei s-a întocmit procesul verbal?

La 29 august, am contactat vecina și i-am propus să soluționăm amiabil problema. După ce am analizat situația, constatând împreună că fuseseră distruse stible de porumb firav, care creștea sub copaci și care nu dăduse știuleți, vecina mi-a comunicat că cere 100 kg de grăunțe sau 500 de lei. I-am spus că e prea mult și că sunt de acord să-i dau 50 kg de grăunțe. I-am zis că dacă e să calculăm cum cere, roada la hectar ar trebui să fie de 4 tone de porumb, dar o asemenea roadă nu s-a obținut încă nicăieri pe Terra.

În judecată am prezentat și alte argumente, printre care calculele pretinselor pagube. Potrivit unui certificat de la Primărie, la Pistruieni, roada medie la hectar a fost de 1900 kg de porumb, dar așa cum cer vecinii, roada ar fi trebuit să fie de cel puțin 40 000 kg la hectar”, scrie Mihail Florian.

Vadim Vieru, avocat pentru drepturile omului, Promo-LEX: În 2025, instanțele din R. Moldova au soluționat 239 933 de dosare, cu 6,5 % mai mult decât în 2024. Fiecare judecător gestionează acum circa 103,7 dosare pe lună, o creștere de 24,3 % față de 2024, potrivit raportului prezentat la ultima Adunare Generală a Judecătorilor. Durata medie de examinare a unei cauze era de 161,8 zile. La Judecătoria Chișinău, anul 2024 s-a închis cu 30 600 de dosare restante dintr-un volum de 107 900. La Curtea de Apel Centru, un magistrat primește în medie peste o mie de dosare pe an, de trei ori peste recomandări. Într-un asemenea sistem, un proces despre câțiva știuleți mâncați de un cal arată exact ce nu funcționează. Ajungem acolo pentru că statul nu are vreo treaptă intermediară între o ceartă la poartă și un complet de judecători. Ca instituție, medierea există din 2007, iar în februarie 2026 a fost adoptată o lege nouă, care însă în practică a rămas un decor. În 2020, prin mediere s-au soluționat sub o mie de cauze, în timp ce în prima instanță erau peste 100 de mii. Oamenii nu știu de mediatori, iar judecătorii nu au pârghia legală să-i trimită acolo. Așa ajunge un sac de porumb să fie judecat de Curtea de Apel. În cazul vârstnicului, problema e și mai gravă, pentru că ține de aplicarea legii. Codul contravențional spune (art. 41) că sancțiunea se individualizează în funcție de personalitatea făptuitorului și de starea lui materială, iar art. 42 enumeră circumstanțele atenuante. Un om de 76 de ani, cu 3000 de lei pensie și un fiu cu dizabilități severe în întreținere, încadrează aceste criterii ca la carte. A-i aplica amendă maximă, înseamnă a trece peste textul legii. (…) În sate și orășele, primăriile ar putea prelua prin comisii de împăcare rolul de altădată al oamenilor cu greutate din comunitate. Un cal, câțiva știuleți și o pensie de 3000 de lei nu au ce căuta ani la rând prin trei instanțe. Atâta timp cât ajung acolo, justiția nu mai are vreme pentru cauzele care chiar contează.

ZdG a solicitat opiniile celor implicați în acest caz, dar și opinia unui expert despre cauzele suprasolicitării instanțelor de judecată cu litigii care ar putea fi soluționate fără procese judiciare.

Luminița Tcaci, proprietara terenului pe care a intrat calul familiei Florian, susține că ea a suportat mai multe stricăciuni cauzate de cal, deoarece nu e singura dată când acesta a intrat pe terenul său. „E un cal foarte rău, foarte agresiv”, spune Luminița, precizând că a fost la procesele de judecată în cadrul cărora instanța a decis că poliția l-a amendat corect pe vecinul ei. Despre prejudiciul material cauzat, Luminița Tcaci zice că judecătorii i-au spus că pentru asta ar trebui să depună o cerere separată. „Eu cu paguba și tot eu purtată pe drumuri? Ați mai văzut așa ceva?” – întreabă Luminița Tcaci.

Igor Guzun, agentul constatator, tot el inspector de sector în satul Pistruieni, a închis telefonul, refuzând să răspundă la întrebările ZdG legate de un posibil abuz în contextul aplicării amenzii maxime lui Mihail Florian.

Irina Iamandii, secretara Primăriei, întrebată de ce a transmis la telefon datele cu caracter personal ale lui Mihail Florian, ne-a spus că, dacă datele sunt solicitate prin interpelare, le transmite. Întrebată dacă a fost vorba despre o interpelare, Irina Iamandii a spus că nu mai poate continua discuția și a închis telefonul.

Petru Costișanu, comisar-șef al IP Telenești, solicitat să ne spună cum sunt stabilite amenzile aplicate în astfel de cazuri, ne-a spus că „sunt circumstanțe atenuante și circumstanțe agravante”. „Nu pot să spun dacă agentul constatator a comis un abuz, nu vreau să influențez lucrurile. Este articolul care prevede cum sunt aplicate sancțiunile. Sunt situații atenuante. Dacă contravenientul recunoaște, dacă acceptă să conlucreze… S-a împăcat sau nu cu vecinul? Agentul constatator trebuie să se bazeze pe acte, pe probe. Nu avem sesizări legate de aplicarea excesivă a amenzilor contravenționale. E important cum a analizat instanța situația. Dacă instanța ar fi exagerat, atunci decizia agentului constatator putea fi anulată”, ne-a declarat comisarul-șef de la Telenești.