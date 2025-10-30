Cititorul de gardă Cine îl poate ajuta pe Vili?

Acum un an, în octombrie 2024, scriam că un om fără adăpost suportă infernul sub ochii chișinăuienilor și ai autorităților. Scriam atunci: „Noaptea are cele mai mari dureri. Când acestea devin insuportabile, strigă cu voce neomenească. Nimeni nu-i vine în ajutor, pentru că zi și noapte e înconjurat de câțiva câini vagabonzi care îl protejează, îl apără de frig, dar și de cei răi. Dincolo de culcușul acestui om, care uneori e pe pragurile unui oficiu poștal, alteori – pe pragul unei farmacii de pe strada Alba Iulia din Chișinău, oamenii din blocurile alăturate, de peste patru ani deja, se trezesc noapte de noapte de la răcnetele sale și lătratul câinilor care, speriați că prietenul lor suferă, încearcă, cum pot, să îl apere de suferință.”

Atunci, în octombrie 2024, cu suportul lui Veaceslav Macovei, directorul Centrului de găzduire a persoanelor fără domiciliu stabil din strada Haltei, 2, reușisem cazarea lui Vili Dubovic în această instituție. „A făcut o baie, a primit haine curate, a mâncat, după care am decis să-l ducem la spital, pentru că și se mișcă greu, având dureri la un picior. De la spital a fugit. Noi nu avem dreptul să-i ținem fără voia, fără dorința lor. Așa spune legea”, ne-a explicat ulterior Veaceslav Macovei.

A trecut un an de atunci. Vili Dubovic e în continuare, zi și noapte, în fața unei farmacii de pe str. Alba Iulia. Înconjurat și iubit de câini. Singura diferență în raport cu situația din octombrie 2024 e că Vili aproape că nu mai poate merge. Stă pe asfaltul rece, doarme pe treptele farmaciei sau ale oficiului poștal. Păzit și încălzit de câini. Nimeni nu-l deranjează, nu-l întreabă de viață ori de sănătate.

Am revenit la Centrul de găzduire a persoanelor fără domiciliu stabil. Ni s-a spus același lucru: „Nu avem dreptul să-i cazăm aici fără voia lor.”

Am încercat în continuare să înțelegem cum pot fi ajutați acești oameni. Am aflat că, oficial, există o posibilitate, ce-i drept, mai complicată, dar nu imposibilă. Direcția Asistență Socială ar putea iniția o astfel de procedură, apelând la ajutorul poliției, după care, în temeiul unei decizii a instanței de judecată, astfel de persoane ar putea fi internate forțat într-un spital sau în vreun azil. Am insistat la mai multe numere de telefon ale Direcției Asistență Socială a Primăriei Chișinău, dar toate contactele, inclusiv cele ale Liniei Verzi –080000080 și 80000090 – erau indisponibile. Potrivit unor informații neoficiale, angajații Direcției erau la un seminar.