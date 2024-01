Cititorul de Gardă Strigătul disperat al unor mame care îngrijesc de copiii lor cu dizabilități: „Am ajuns o minge de ping-pong pe care o trimit de la primărie la guvern și invers”

Mai multe mame din Chișinău, asistente personale ale propriilor copii cu dizabilități, se întreabă cum vor achita terapiile, medicamentele, ședințele de kinetoterapie și multe alte lucruri atât de necesare copiilor speciali, după ce le-a fost redus salariul cu 50%. „În multe familii, care deseori se despart din cauza handicapului unui copil, o pensie de invaliditate și un salariu de asistent personal reprezintă singura sursă de venit pentru mamă și copil, care are nevoie de terapie şi reabilitare permanentă. Avem mare nevoie de ajutor pentru a împiedica decizia de a discrimina pe cei mai slabi și mai vulnerabili – copiii cu dizabilități și familiile acestora”, ne-a scris una dintre mame.

La 3 ianuarie 2024 a fost semnat un ordin de către Vladimir Bolocan, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (DGAMS) a Consiliului Municipal Chișinău, care prevede concedierea asistenților personali ce sunt la pensie și a celor 190 de asistenți personali care primeau anterior salarii din Fondul de susținere a populației finanțat de Guvern, dar și reducerea salariilor cu 50% a celor rămași. Fondul a fost închis, iar salarizarea asistenților a trecut de la Guvern la autoritățile municipale. De la 1 ianuarie 2024, Primăria Chișinău și autonomia găgăuză, structuri care nu au fost incluse în reforma asistenței sociale „Restart”, urmează să achite integral salariile asistenților personali care activează în raza teritoriului lor administrativ, asta în timp ce la nivel de țară, serviciul social „Asistență personală” este finanțat din bugetul de stat, iar asistenții personali angajați anterior de Consiliile raionale și de Primăria municipiului Bălți au fost transferați în subordinea agențiilor teritoriale ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

„Asistenții personali au ajuns arma de luptă a celor de la putere”, consideră una dintre mame, care s-a adresat la ZdG cu scopul de a fi auzită și ajutată.

„Am ajuns o minge de ping-pong pe care o trimit de la primărie la guvern și invers”

Mai multe mame care au fost anunțate deja prin decizii că li s-au redus orele de muncă săptămânale, iar unitatea de salariu a fost înjumătățită, solicită sprijin pentru recunoașterea importanței asistenților personali în viața copiilor cu dizabilități și necesitatea acordării unui salariu integral, deși, deseori, insuficient și acesta. „Ocupația cu logopedul de 30-40 de minute costă 300-350 de lei, terapia pentru copiii cu autism – 400 de lei, ședința la kinetoterapeut – 400 de lei… Pe lângă aceasta, copilul trebuie hrănit, îmbrăcat”, se plânge mama unui băiat cu grad de dizabilitate severă. Asistenții personali au fost puși în situația de a alege: fie semnează noul contract cu numărul de ore înjumătățit, fie contractul de muncă va fi reziliat.

Inna Strechi și David/ Foto: arhivă personală

Inna Strechi este asistentă personală din 2022 pentru băiatul său David, de 7 ani, diagnosticat cu autism infantil. Femeia zice că inițial, salariul era de 3000 de lei, ulterior ajungând la 5000 de lei. Își supraveghează și ajută copilul permanent. „Am ajuns o minge de ping-pong pe care o trimit de la primărie la guvern și invers. De angajat în altă parte nu pot, fiindcă 24 de ore eu supraveghez copilul, chiar și noaptea el poate să doarmă 2-3 ore și atât. Tatăl nu se poate angaja, deoarece mai avem un copil tipic, care este clasa a 2-a. Eu îs cu băiatul, tatăl – cu fetița, o duce la școală, la cercuri artistice. Din cauza că terapiile îs foarte scumpe, la moment nu ne permitem decât grădinița specială de stat «Orfeu». În rest, supraviețuim”, ne-a povestit Inna Strechi.

„Oare cum e posibil să supraviețuim cu așa salarii, având atâtea necesități și cheltuieli lunar?”

Marianna Zagareanu este mamă a 2 băieți cu dizabilități intelectuale: Maxim, de 14 ani, diagnosticat și cu autism atipic și Vladislav, de 10 ani. Familia are zilnic cheltuieli considerabile: copiii au nevoie de terapii costisitoare, medicamente, vitamine. Pentru copiii ei, fiecare zi este o călătorie cu obstacole și victorii în același timp. Marianna este asistentă personală pentru Maxim din 2018. A fost nevoită să lase serviciul anterior pentru a se dedica în totalitate copilului care are nevoie de grijă și ajutor permanent. „Avem progrese în dezvoltare, facem terapii, facem socializare, dar realitatea e că el nu se descurcă fără ajutor și nu am posibilitatea să-l las singur și să plec la alt serviciu, poate mai plătit”, ne-a povestit mama băiatului. Vladislav, al doilea copil al familiei, face terapii zilnic, pentru care părinții achită circa 6 mii de lei lunar. „Pe medicamente și vitamine avem cheltuieli în jur de 1000 de lei, în caz că nu avem alte boli. Apartamentul în care locuim e în ipotecă, achităm 3800 de lei pe lună. Comunalele ajung în jur de 1500 de lei pe timp de vară doar”, susține Marianna Zagareanu. „Noi, ca părinți, depunem efort ca ai noștri copilași să crească sănătoși și să poată pe viitor să aibă o profesie, să poată câștiga și ei bani în viață, să ajungă maturi de sine stătători. Acum, din salariul de asistent personal vor să scoată 50%. Cum să facem față la toate cheltuielile?”, se întreabă femeia.

Marianna Zagareanu/ Foto: arhivă personală

O altă mamă, asistentă personală pentru copilul său diagnosticat cu autism, face terapie ocupațională zilnic cu acesta și achită 8 mii de lei lunar. Pe lângă aceasta, băiatul ei mai are nevoie de logoped, o lecție costând 300 de lei și de kinetoterapie, o ședință ajungând la 400 de lei. „Un copil cu autism are probleme cu alimentația, nu mănâncă asemenea unui copil tipic, are preferințe alimentare, anumite produse pe care le consumă, dar care nu sunt ieftine. Serviciile medicale pentru un copil cu autism sunt costisitoare. Ca exemplu, pot spune că niciun stomatolog de la policlinicile de stat nu a acceptat să îmi trateze copilul, fiind nevoiți să apelăm la o clinică privată, ceea ce este foarte costisitor”, ne-a povestit mama băiatului. „Oare cum e posibil să supraviețuim cu așa salarii, având atâtea necesități și cheltuieli lunar?”, se întreabă femeia.

„Noi mizăm că toți deputații vor vota unanim acest amendament și banii vor fi alocați pentru municipiul Chișinău”

Vladimir Bolocan, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (DGAMS), susține că mizează pe rezolvarea problemei în Parlament, unde deputatul Gaik Vartanean (ex-PSRM, actual membru al MAN – partidul primarului capitalei, n.r.) a depus un amendament cu privire la alocarea de resurse financiare pentru asistenții personali din bugetul de stat, iar în cazul în care acesta va fi votat, ordinul de micșorare a orelor de muncă va fi anulat. „Noi mizăm că toți deputații vor vota unanim acest amendament și banii vor fi alocați pentru municipiul Chișinău și atunci, evident, acest ordin va fi anulat și toți asistenții personali vor continua activitatea identic cum o făceau până acum. Deci, nu este nimic ieșit din comun. Este totul în limitele legale și noi așteptăm ca deputații să demonstreze că sunt de bună credință și că, într-adevăr, le pasă de asistenții personali și nu este doar o tentă politică sau de dragul de a arăta doar grija și pasiunea față de acest subiect foarte, foarte sensibil, care, din păcate, a fost politizat de unii reprezentanți ai puterii în Consiliul Municipal, când soluția este una foarte simplă”, a declarat șeful DGAMS.

Vladimir Bolocan a mai precizat că DGAMS dispune de funcții vacante în domeniul asistenței sociale. Respectiv, în urma unor modificări care ar putea fi făcute și votate de Consiliul Municipal, asistenții personali ar putea fi angajați ca asistenți sociali, dar în continuare să îngrijească de persoanele apropiate. „Noi mai avem funcții vacante de asistenți sociali. Acum, la aceste funcții vacante de asistenți sociali, noi am putea, prin decizie a Consiliului Municipal, să facem anumite modificări ca să putem angaja persoanele care la moment sunt asistenți personali în altă calitate, dar în esență, să fie în continuare asistenți personali pentru rudele lor, pentru copii, pentru părinți, pentru apropiați. Adică, posibilități mai sunt, dar ele sunt mai complicat de aplicat”, susține Vladimir Bolocan.