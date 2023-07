Cititorul de Gardă/„De la 9 iunie 2019, când am sabotat mitingul PD, lupta mea pentru dreptate și legalitate continuă”

Nicolae Bîrliba din Fălești și-a dedicat întreaga viață agriculturii și problemelor agricultorilor. De la 16 ani, alături de părinții lui, s-a ocupat de cultivarea pământului. Apoi a ajuns student la Universitatea Agrară, după care agronom, șef adjunct al Direcției raionale Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru (DAARFC), șef interimar al DAARFC. În 2012, în urma unui concurs, Consiliul raional Fălești l-a numit pentru o perioadă nedeterminată de timp șef al DAARFC Fălești. Spune că a muncit întotdeauna conștiincios și cu dedicație. Viața acestuia a luat însă altă turnură, după ce la 9 iunie 2019 a refuzat să participe la mitingul de susținere a Partidului Democrat (PD), explicându-le și subalternilor săi că nimeni nu poate și nu are dreptul să-i oblige să participe la mitingul de partid din ziua respectivă.

Dintr-o scrisoare expediată în adresa ZdG de către Nicolae Bîrliba aflăm ce a urmat după acel refuz.

„La început de iunie 2019, fostul președinte de raion a organizat o întâlnire cu șefii de direcții și de secții din cadrul Consiliului raional Fălești, cerând, ordonând chiar, să fim prezenți personal și să asigurăm prezența subalternilor la mitingul de susținere a PD din 9 iunie 2019. După ședință, deja în birou, am informat subalternii despre directiva șefului de raion, explicându-le că nimeni dintre ei nu poate fi obligat să participe la manifestări politice. Le-am amintit că funcționarii publici trebuie să fie independenți și imparțiali în activitatea lor profesională, legea garantându-le stabilitatea în funcțiile legal ocupate. Fiind întrebat dacă eu personal voi participa la acel miting, am răspuns că nu voi pleca, precum am și făcut. Cele discutate cu subalternii au fost imediat transmise fostului șef de raion, Babii.

„Am așteptat fără rost câteva ore”

Pe 29 iunie 2019, la prima oră (chiar în ziua mea de naștere), șeful Secției juridice, secretara Consiliului și specialistul în relații cu publicul au intrat în birou, încercând să-mi înmâneze sub semnătură olografă o dispoziție a președintelui de raion. Cei trei mi-au explicat că prin acel act președintele înceta cu mine relațiile de muncă, în lipsa unui preaviz. Am refuzat să iau dispoziția, comunicându-le că e ilegală, deoarece președintele raionului nu este angajatorul șefilor de direcții – subdiviziuni ale Consiliului raional și că doar Consiliul poate iniția și sista raporturile de serviciu, prin votul majorității consilierilor, așa precum am fost numit în funcție.



Imediat am mers în anticamera șefului de raion, pentru a clarifica situația și pentru a afla motivele din care acesta procedase astfel. Am așteptat fără rost câteva ore. A doua zi, am revenit în anticameră, dar șeful de raion iarăși nu a vrut să-și întemeieze acțiunea ilegală, refuzând să dea ochii cu mine.

La 30 iunie 2019, la domiciliu, am recepționat o scrisoare recomandată care conținea dispoziția președintelui de raion privind sistarea relațiilor de muncă. În consecință, am întreprins mai multe acțiuni procedurale, în scopul restabilirii demnității și a dreptului meu la muncă. Imediat am adresat o cerere prealabilă, solicitând să fie reexaminată și anulată dispoziția privind încetarea relațiilor de muncă emisă ilegal.

În mare grabă, la câteva săptămâni de la depunerea cererii, președintele raionului, printr-o decizie a Consiliului raional, ocolind procedura obligatorie a concursului pentru ocuparea funcției de șef al DAARFC, a promovat o altă persoană în această funcție.

„În cadrul procesului am depus mai multe cereri, care însă, fără o motivare legală, au fost respinse”

În aceste condiții, la 15.10.2019, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a emis o notificare, prin care cerea reexaminarea și anularea deciziei Consiliului raional Fălești privind promovarea acelei persoane în funcția de șef al Direcției. Astfel, pentru ședința Consiliului raional din 26.12.2019, a fost pregătit un proiect de decizie privind examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, urmând să fie anulată ca neîntemeiată decizia de promovare, funcția declarându-se vacantă, urmând să fie organizat un concurs pentru suplinirea acesteia.

Și de această dată însă, prin metode ilegale, administrația raională a ocolit buchea legii, eschivându-se de la prevederile sesizării Cancelariei de Stat. În acea ședință, sesizarea așa și nu a fost examinată, iar decizia de promovare a rămas intactă. În schimb, DAARFC a fost reorganizată în Secția Agricultură și Alimentație, fiind plasată în subordinea președintelui de raion, deși nu a existat un astfel de punct pe ordinea de zi.

Cât mă privește, după ce pe 30.09.2019 am recepționat un răspuns privind respingerea cererii mele prealabile, pe 25.10.2019 am depus o cerere în judecată, cerând anularea dispoziției emise de fostul președinte de raion privind încetarea relațiilor de muncă.

Între timp, în urma luptei pentru președinția raionului, pe 30.11.2019 a fost ales alt președinte, Sergiu Fîntîna.

Pe 30.06.2020, după mai multe ședințe de judecată, Judecătoria Bălți a anulat integral, pe motiv de ilegalitate, dispoziția președintelui raionului Fălești privind încetarea raporturilor de muncă și răspunsul lui la cererea mea prealabilă. Pe 02.11.2020 această hotărâre a devenit definitivă și irevocabilă. Astfel, pe 19.03.2021 m-am adresat Consiliului raional Fălești și președintelui raionului cu o cerere privind plata despăgubirii pentru absenţa forţată de la muncă și restabilirea la muncă, situație normală în urma anulării actelor administrative defavorabile și ilegale. Potrivit Codului administrativ, am cerut restabilirea situației anterioare comiterii acelor ilegalități.

La 09.04.2021 am primit un răspuns, prin care noul președinte de raion, Sergiu Fîntîna, a respins cererea mea, fără a comunica Consiliului raional Fălești, căruia îi era adresată cererea, despre finalitatea procesului de judecată. Astfel, șeful de raion a indus în eroare Consiliul raional Fălești.



Pe 30.06.2021 am depus o nouă cerere de chemare în judecată pentru restabilirea la locul de muncă și pentru recuperarea prejudiciului material și moral. După o serie de amânări neclare ale ședințelor de judecată, juristul, tot el reprezentantul în judecată al Consiliului raional Fălești și al președintelui raionului, este eliberat din funcție, motiv din care mai multe ședințe nu au avut loc, deoarece președintele raionului și Consiliul raional nu aveau un reprezentant în instanța de judecată. După o perioadă îndelungată a fost numit în funcție un nou jurist. La mai multe ședințe acesta a venit fără împuterniciri, tergiversându-se intenționat examinarea cererii mele.

În cadrul procesului am depus mai multe cereri, care însă, fără o motivare legală, au fost respinse. Totodată, am fost de acord să încheiem o tranzacție de împăcare cu Consiliul raional și cu președintele raionului. A avut loc și o ședință în acest sens. Procesul-verbal al ședinței însă nu a fost perfectat instant, deși această ședință, fiind una oficială, urma să fie stenografiată și înregistrată audio. La 08.07.2022 mi-a fost înmânat procesul-verbal al acelei ședințe, care nu corespundea celor abordate în cadrul discuțiilor. Deoarece conținutul acelui act era eronat, am refuzat să-l semnez.

Într-un final, după un an și patru luni, în loc de 30 de zile precum spune legea, Judecătoria Bălți, sediul Fălești a respins integral cererea de chemare în judecată, deși există o hotărâre irevocabilă care stabilește că am fost disponibilizat în urma unor acțiuni ilegale. Astfel, instanța nu ia în considerare valabilitatea hotărârii definitive și irevocabile pe care o anexasem la dosar ca probă principală, obligatorie, atât pentru instanță, cât și pentru părți. Nu reține și faptul că acea hotărâre nu mai poate fi contestată de instanță sau de părți.

La 16.02.2023 am depus apelul motivat întru casarea integrală a hotărârii din 20.10.2022, cu emiterea unei noi hotărâri. Astfel, de la 9 iunie 2019, când am sabotat mitingul PD, lupta mea pentru dreptate și legalitate continuă…”

„Totul trebuie să aibă o limită, inclusiv și prejudiciul”

Contactat telefonic, Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, a precizat că procesul de judecată care este pe rol va face claritate în acest caz. „Este organ competent și anume instanța judecătorească, care trebuie să se expună dacă e corect, nu e corect. Deja după ce va fi o claritate la acest subiect, atunci ne putem expune, pe partea legală. Dar dacă pe partea omenească – totul trebuie să aibă o limită, inclusiv și prejudiciul. Noi i-am propus, am încercat să facem un proces de mediere, i-am propus dacă într-adevăr a fost lezată demnitatea și dacă nu face chestia asta pentru bani, să punem prejudiciul moral un leu, să fie o plată simbolică. Suma nu s-a schimbat, a rămas acea inițială. Vrea un prejudiciu moral de vreo 50 de mii, plus salariu pentru toată perioada asta încă vreo 350 de mii. Eu înțeleg dorința lui de a încasa așa niște bani ușori, dar odată ce a beneficiat de toate indemnizațiile care i se cuvin la vârsta de pensionare, înseamnă că trebuie să fie conștient de faptul că orice zi la serviciu poate fi ultima, clar, cu respectarea cadrului legal ”, susține Sergiu Fîntîna.