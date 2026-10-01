VIDEO Dincolo de note și examene: cum se face educație în prima școală acreditată COBIS din R. Moldova

Ce înseamnă, în practică, educație la standarde internaționale făcută în R. Moldova și ce poate prelua sistemul educațional moldovenesc dintr-un asemenea model?

În acest interviu discutăm cu Inga Chiosa, directoare adjunctă a Școlii Internaționale Heritage din Chișinău, despre acreditarea COBIS, standardele internaționale de educație și modelul care combină curriculumul național cu programe internaționale.

Vorbim despre Cambridge International A Level, recunoașterea calificărilor și accesul la universități din Moldova și din străinătate, dar și despre posibilitatea elevilor de a-și construi un traseu academic în funcție de interesele și planurile lor profesionale.

Vorbim și despre bursele care pot acoperi până la 100% din taxa de școlarizare, consilierea pentru admiterea la universitate, rolul profesorilor într-o comunitate educațională internațională și despre lucrurile importante din viața unei școli care nu pot fi măsurate doar prin note și examene.

Mai aflăm ce ar putea prelua școlile din R. Moldova din modelul Heritage și ce poate învăța, la rândul său, o școală internațională precum e Heritage de la sistemul și realitățile locale.