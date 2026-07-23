Singura școală membră COBIS din Moldova obține acreditarea completă 

Școala Internațională Heritage devine prima instituție de învățământ din Republica Moldova care obține acreditarea completă a Consiliului Școlilor Internaționale Britanice (COBIS), după ce a îndeplinit toate standardele de evaluare pentru o școală de zi ale organizației. Performanța reprezintă o premieră pentru țara noastră și confirmă alinierea școlii la standardele internaționale de calitate în educație.

Evaluarea a analizat domenii precum: protejarea copiilor și recrutarea sigură a personalului, bunăstarea elevilor, facilitățile școlii, guvernanța, etosul și valorile instituției, comunicarea, activitățile extracurriculare, leadershipul și calitatea predării și învățării. Astfel, Heritage se alătură unui grup select de școli internaționale angajate în evaluare, dezvoltare și îmbunătățire continuă.

De la prima evaluare la acreditare completă

În 2021, școala a devenit prima instituție de învățământ din Moldova admisă în rețeaua COBIS, în urma unei evaluări inițiale pe cinci standarde. Anul acesta, Heritage a finalizat cu succes procesul complet de acreditare, considerabil mai amplu și mai riguros, care a analizat toate standardele.

COBIS a remarcat, încă de la prima evaluare, caracterul vizionar și ambițios al Heritage, apreciind angajamentul față de comunitatea națională și contribuția sa la dezvoltarea educației din Moldova. Acreditarea completă obținută acum reflectă progresul semnificativ înregistrat în ultimii ani, fiind rezultatul efortului comun al elevilor, profesorilor, părinților, fondatorilor și echipei administrative. Totodată, această recunoaștere evidențiază capacitatea instituției de a răspunde celor mai exigente cerințe internaționale din educație și de a menține un proces constant de dezvoltare și îmbunătățire.

Colin Bell, directorul general al COBIS:

„Această realizare reflectă dedicarea, profesionalismul și ambiția conducerii, a cadrelor didactice și a personalului dumneavoastră. În calitate de școală membră acreditată COBIS, faceți acum parte dintr-o comunitate globală axată pe calitate, ceea ce demonstrează puterea și ambiția școlii dumneavoastră, precum și faptul că sunteți în evoluție constantă. Pentru a atinge acest nivel de recunoaștere din partea COBIS, suntem cu adevărat încrezători că reflectați și puneți în practică zi de zi viziunea, misiunea, precum și principiile noastre fundamentale de ambiție, incluziune și colaborare.”

Ce înseamnă statutul COBIS pentru părinți, elevi și profesori

Pentru părinți, acest statut oferă o garanție suplimentară a calității educației. Heritage nu doar promovează un model educațional britanic internațional, ci a trecut și printr-un proces riguros de evaluare externă. Rezultatul certifică faptul că elevii învață într-un mediu sigur, modern și conectat la oportunități educaționale globale.

Pentru elevi, apartenența la comunitatea COBIS înseamnă acces la competiții, proiecte, activități și experiențe internaționale care le lărgesc orizonturile și îi conectează la o rețea globală de învățare.

Pentru profesori, aceasta aduce oportunități suplimentare de dezvoltare profesională, acces la resurse de specialitate și schimb de bune practici cu educatori din întreaga lume.

Casey Barnes, directorul Școlii Internaționale Heritage:

„Obținerea acreditării complete COBIS este o recunoaștere a muncii și a valorilor pe care le-am construit împreună în cadrul Heritage de-a lungul anilor. Pentru noi, această realizare nu este o destinație, ci o etapă importantă într-un proces continuu de dezvoltare. Ea reflectă ceea ce se întâmplă în fiecare zi în comunitatea Heritage: dorința de a învăța, de a evolua și de a crea oportunități reale pentru fiecare elev. Le sunt recunoscător profesorilor, elevilor, părinților și întregii echipe pentru contribuția lor la acest parcurs și sunt încrezător că vom continua să construim împreună o școală care inspiră, provoacă și pregătește tinerii pentru lumea de mâine.”

Prin această performanță, Școala Internațională Heritage își consolidează poziția în rândul școlilor internaționale care respectă criterii recunoscute la nivel global și marchează o nouă etapă în dezvoltarea educației britanice internaționale în Republica Moldova.

Despre COBIS

Consiliul Școlilor Internaționale Britanice (COBIS) este o comunitate internaţională de pedagogi, lideri şi experţi, concentrată pe creşterea standardelor şi susţinerea progresului elevilor. Şcolile COBIS de înaltă calitate, care educă peste 200.000 de elevi şi angajează peste 17.000 de profesori, se află în 80 de ţări din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu şi America.