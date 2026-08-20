Un teren sufocat de anvelope abandonate, curățat în urma unei intervenții voluntare a A.P. Moldcontrol

Aproximativ opt tone de anvelope uzate abandonate pe un teren din apropierea localităților Budești și Boșcana au fost colectate în urma unei intervenții voluntare inițiate de A.P. Moldcontrol. Acțiunea a fost declanșată după apariția în spațiul public a imaginilor care surprindeau amploarea poluării, iar anvelopele recuperate vor fi direcționate spre reciclare.

Intervenția a avut loc pe 11 august, după ce imaginile cu terenul acoperit de anvelope abandonate au circulat intens în mediul online și au atras atenția opiniei publice. Pornind de la această situație, A.P. Moldcontrol a contactat Primăria Budești și a propus intervenția voluntară pentru salubrizarea zonei. Echipa organizației s-a mobilizat și a colectat toate anvelopele abandonate, iar terenul a fost complet curățat. Cele aproximativ opt tone de deșeuri recuperate vor fi direcționate spre reciclare, astfel încât ceea ce a fost abandonat în natură să reintre într-un circuit legal și responsabil de gestionare și valorificare.

„Am văzut imaginile și am ales să nu rămânem spectatori. Am contactat autoritățile locale și am intervenit pentru că responsabilitatea față de mediu începe în momentul în care decizi să faci ceva concret. Credem că fiecare astfel de acțiune transmite un mesaj important: protejarea mediului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, afirmă Alina Istrati, Manager A.P. Moldcontrol.

Anvelopele uzate abandonate în natură pot afecta solul și apa, pot deveni surse de incendiu și, prin ardere necontrolată, pot genera emisii periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Tocmai de aceea, prevenirea unor astfel de situații depinde atât de respectarea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, cât și de implicarea tuturor actorilor responsabili.

Primarul satului Budești, Nina Costiuc, a apreciat intervenția A.P. Moldcontrol și colaborarea care a făcut posibilă curățarea terenului. Potrivit acesteia, astfel de inițiative demonstrează cât de importantă este implicarea comună a autorităților, organizațiilor și mediului de afaceri în protejarea mediului și prevenirea abandonării necontrolate a deșeurilor.

Acțiunea de la Budești readuce în atenție importanța gestionării corecte a anvelopelor uzate. Prin mecanismul de responsabilitate extinsă a producătorului, acestea sunt colectate și direcționate către reciclare sau valorificare prin sisteme organizate, astfel încât să nu ajungă abandonate în natură.

„Un mediu curat nu se construiește doar prin reguli, ci și prin alegerile pe care le facem în fiecare zi. Am speranța că această intervenție va transmite un mesaj simplu: deșeurile nu dispar atunci când le abandonăm în natură, iar responsabilitatea pentru ele aparține fiecăruia dintre noi. Schimbarea începe în momentul în care alegem să acționăm”, subliniază Alina Istrati, Manager A.P. Moldcontrol.

Intervenția de la Budești demonstrează că responsabilitatea începe cu un gest concret. Iar atunci când comunitățile, autoritățile și organizațiile aleg să acționeze împreună, chiar și un teren sufocat de deșeuri poate deveni un exemplu că schimbarea este posibilă.

Cum arăta zona înainte de intervenție, cum s-a desfășurat acțiunea de salubrizare și ce traseu vor urma anvelopele colectate puteți descoperi în videoreportajul realizat la fața locului.

Pentru informații și suport privind evacuarea anvelopelor uzate, contactați echipa A.P. Moldcontrol la +373 68 722 272 sau +373 60 291 291. Anvelopele colectate vor fi direcționate către reciclare sau valorificare. Nu le abandonați în spații neautorizate – alegeți soluția responsabilă pentru un mediu mai curat.

Despre A.P. Moldcontrol

Organizația Moldcontrol, fondată pe 2 martie 2018, este cel mai mare sistem colectiv de responsabilitate extinsă a producătorului din Republica Moldova, cu peste 6000 de membri, reprezentând aproximativ 60 % dintre producătorii înregistrați în țară. Rolul organizației este de a prelua de la persoanele fizice și agenții economici responsabilitatea colectării, tratării, valorificării și eliminării produselor care devin deșeuri, asigurând conformarea legală și un circuit transparent al deșeurilor.



