Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni

Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu.

Lansat în parteneriat cu Servicii Comunale Ungheni, acest mecanism este integrat în infrastructura digitală a orașului. Pentru pasageri, lucrurile sunt simple: urci în transport, scanezi codul QR sau trimiți un SMS la 7007 și primești biletul direct pe telefon. Prețul unei călătorii este de 6 MDL.

Cum funcționează plata cu numărul Moldcell:

Scanezi codul QR afișat în transport

Trimiți SMS la 7007

Primești biletul prin SMS

Prezinți biletul controlorului

Prin această soluție, pasagerii pot achita transportul public în Ungheni rapid și sigur, folosind doar telefonul mobil și numărul Moldcell.

După implementarea plății digitale în transportul public din Chișinău și Bălți, Ungheni devine al treilea oraș din Republica Moldova unde plata prin SMS ste disponibilă la nivel urban.

„Extinderea plății digitale în transportul public din Ungheni confirmă că digitalizarea serviciilor urbane poate fi implementată rapid atunci când există parteneriat și viziune comună. După Chișinău și Bălți, aducem acest model și la Ungheni, consolidând o infrastructură de plată moderană, integrată direct în viața cotidiană a oamenilor. Telefonul mobil devine o interfață naturală cu serviciile publice, iar transportul urban face un pas real către eficiență și predictibilitate. La Moldcell, ne asumăm rolul de partener activ în această evoluție. Rostul nostru de a aduce o lume întreagă în mâinile abonaților noștri, pentru ca ei să-și trăiască viața din plin, se traduce prin soluții care oferă control, siguranță și libertate în interacțiunea cu orașul. Iar astfel de proiecte demonstrează că transformarea digitală este o realitate care se construiește consecvent, oraș cu oraș”, a declarat Carolina Bugaian, Directoarea Generală Moldcell.

La rândul său, Olga Pavlic, Directoare Departament Business Inovații SMART Moldcell, subliniază componenta practică a soluției:

„Împreună cu Servicii Comunale Ungheni, am lansat plata biletului de transport public cu numărul Moldcell ca o soluție directă și accesibilă pentru fiecare pasager. În câteva secunde, telefonul devine biletul tău de călătorie. Scanare, SMS, confirmare – atât. În marile orașe europene, plata digitală în transport este deja un standard. Ne-am dorit ca acest standard să fie disponibil și aici, în Ungheni, astfel încât oamenii să aibă acces la servicii publice moderne, simple și sigure.”

Pe lângă plata prin SMS cu numărul Moldcell, călătorii pot achita biletul și cu Moldcell Visa Card, direct la POS terminalele instalate în unitățile de transport din toată țara. Astfel, pasagerii au la dispoziție mai multe opțiuni de plată digitală, integrate în noul sistem electronic de taxare.

Detalii complete despre modalitatea de achitare și serviciile disponibile pot fi consultate aici: https://moldcell.md/rom/achita-biletul-cu-numarul-moldcell-transport-public-ungheni

Despre Moldcell: Moldcell este operatorul de telecomunicații din Moldova care oferă o gamă largă de servicii mobile, inclusiv voce, internet mobil, televiziune și Internet fix prin fibră optică, dar și servicii financiare mobile. Parte din CG Corp Global, grup internațional prezent în peste 30 de țări, Moldcell se angajează să ofere clienților săi cea mai bună experiență posibilă și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a Moldovei prin conectivitate, servicii digitale și financiare.