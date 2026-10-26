Nou în aplicația Medpark: programări la IRM, CT și ecografii

Medpark dezvoltă o aplicație medicală prin care pacienții să poată gestiona cât mai simplu și complet sănătatea lor și a întregii familii. La scurt timp de la lansare, unul dintre cele mai importante update-uri este deja disponibil: programările la investigații imagistice – IRM, CT și ecografii – atât pentru utilizator, cât și pentru membrii familiei adăugați în cont.

În același timp, aplicația continuă să fie completată cu noi funcționalități care simplifică accesul la serviciile medicale și reduc pașii necesari înainte de o vizită la medic.

Programări la investigații și accesarea rezultatelor, direct din aplicație

Pentru IRM, CT și ecografii, utilizatorii pot vedea în aplicație când este cea mai apropiată disponibilitate și găsesc toate informațiile legate de programare: prețul, modul de pregătire și, dacă este cazul, analizele sau documentele medicale necesare.

Pentru investigațiile care necesită bilet de trimitere și unele analize suplimentare, cum sunt examinările CT, aplicația oferă toate informațiile, astfel încât pacientul să vină pregătit.

Programarea poate fi făcută sau modificată direct din telefon, în funcție de intervalele disponibile. Înainte de investigație, aplicația trimite o reamintire, iar după efectuarea acesteia, raportul medical apare în cont imediat ce este disponibil, alături de celelalte documente din dosarul medical.

Mai puțini pași înainte de vizita la medic

Scopul aplicației Medpark este ca parcursul medical să poată fi gestionate simplu și ușor de către pacient, iar în ultimele luni aplicația a fost completată și cu alte funcționalități.

Utilizatorii pot face achitări în avans pentru sine și pentru membrii contului, pot achiziționa pachete de sănătate, iar toate programările sunt însoțite de notificări și remindere, integrare cu calendarul din telefon, astfel încât vizitele planificate să fie ușor de urmărit.

Accesul în cont a fost, de asemenea, simplificat și securizat prin metode moderne de autentificare, inclusiv Face ID și Touch ID, pentru ca informațiile medicale personale să rămână protejate, dar ușor accesibile utilizatorului.

Sănătatea întregii familii, într-un singur loc

Aplicația Medpark reunește treptat tot mai multe dintre serviciile de care pacientul are nevoie: programări la medici și investigații, acces la dosarul medical și rezultate, gestionarea profilurilor copiilor, plăți, pachete de sănătate și notificări.

Direcția de dezvoltare rămâne aceeași: o aplicație medicală cât mai completă, prin care fiecare utilizator să poată gestiona simplu și sigur sănătatea sa și a celor apropiați, oriunde s-ar afla.

Aplicația Medpark este disponibilă pentru iOS și Android și poate fi descărcată gratuit AICI.