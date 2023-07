Maib a fost desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova în 2023” de către Euromoney

Maib a fost desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova” în cadrul Euromoney Awards for Excellence 2023. Acest prestigios premiu consolidează poziția maib de lider al sistemului bancar din Republica Moldova, luând în considerare cota de piață, profitabilitatea și creșterea, precum și investițiile continue ale maib în deservirea clienților și inovare. Euromoney Awards for Excellence are la bază mai mulți factori evaluați printre care date de performanță, sondaje și opinii ale experților în domeniul bancar. Programul anual de premii Euromoney, care a fost înființat în 1992, evaluează peste 2 000 de dosare de la peste 500 de bănci de top din lume din 113 țări și recunoaște excelența în categoriile globale, regionale și individuale la nivel de țară.

Giorgi Shagidze, Președintele maib:

„Suntem foarte mândri să primim acest premiu important și vreau să mulțumesc Euromoney pentru recunoașterea eforturilor noastre din ultimul an. Acest premiu prestigios reflectă munca noastră asiduă și progresul pe care îl facem în a oferi clienților noștri cea mai bună experiență bancară. De asemenea, suntem lideri în stabilirea unor standarde înalte pentru guvernanța corporativă, calitate și inovație. Ne propunem să creștem acest succes și vom continua să aducem în Moldova cele mai bune practici în domeniul bancar. Vreau să-mi exprim recunoștința întregii echipe maib, clienților noștri și acționarilor pentru sprijinul excepțional pe care ni-l acordă.”

În calitate de cea mai bună bancă din Moldova, maib rămâne angajată să furnizeze soluții financiare personalizate, să stimuleze inovația digitală și să susțină creșterea economică în țară. Abordarea băncii centrată pe client, împreună cu valorile sale corporative durabile și angajamentul neclintit față de excelență, va continua să-și consolideze poziția de instituție financiară lider în regiune.

Maib deține în palmares un număr vast de premii prin care este recunoscută ca lider în sectorul bancar din Moldova. În 2023, maib a fost apreciată la nivel internațional, obținând trofeele de „Cea mai bună bancă din Moldova” din partea Global Finance și „Cea mai bună bancă în Moldova” în opinia EMEA Finance.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, cu o pondere de 31,9% din depozite și 37,0% din creditele întregului sistem bancar la sfârșitul trimestrului I 2023. Maib este un creditor disciplinat, cu o rată a creditelor neperformante de 2,3% și este bine capitalizat, cu CAR de 21,8% la 31 martie 2023. Banca are o importanță sistemică și deservește aproape o treime din populația țării. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider de gestionare a activelor din țările baltice și Horizon Capital, un fond privat de investiții axat pe piețele emergente.

