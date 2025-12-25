În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare

Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical.

Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate sau condiții complicate. Din prima zi a anului 2026, clienții Moldtelecom pot utiliza minutele, SMS-urile și internetul din abonament în aceleași condiții ca pe teritoriul Republicii Moldova.

Toți clienții Moldtelecom beneficiază de roaming inclus în abonamentul lor, începând de la 80 lei. Minutele, SMS-urile și internetul funcționează la tarif național, fără schimbări de abonament și fără costuri în plus.

Este modul nostru de a spune mulțumesc tuturor clienților care ne-au ales și rămân alături de noi, oferindu-le libertatea de a comunica fără griji, oriunde în Uniunea Europeană.

Aplicarea roamingului „ca acasă” este posibilă ca urmare a alinierii Republicii Moldova la regulile europene privind serviciile de roaming, aplicabile în țările Uniunii Europene.

Atunci când ești în Uniunea Europeană, apelurile primite sunt gratuite, iar minutele și SMS-urile naționale se utilizează în raport de 1:1. Internetul este disponibil în limita volumului alocat, conform regulilor RLAH, iar după consumarea acestuia, conexiunea rămâne activă, cu o viteză de până la 1 Mbps download / 1 Mbps upload, asigurând continuitatea accesului la internet.

Pentru cei pe care îi așteptăm în rețeaua Moldtelecom, compania a pregătit unele dintre cele mai avantajoase abonamente de pe piață. Abonamentele pot fi consultate chiar acum, iar clienții care aleg să se alăture Moldtelecom își pot păstra numărul prin portare și se pot alătura simplu comunității noastre.

Cu prețuri corecte, beneficii clare — precum internet nelimitat, convorbiri nelimitate în rețea și roaming inclus în Uniunea Europeană — abonamentele Moldtelecom reprezintă o invitație deschisă pentru toți cei care își doresc o rețea de încredere, servicii transparente și grija unui operator local.

Pentru un plus de confort, serviciul de roaming se activează automat, fără necesitatea depunerii unor cereri sau efectuării unor setări suplimentare în telefon. Activarea are loc în momentul conectării telefonului la rețeaua locală dintr-o țară a Uniunii Europene.

Astfel, Moldtelecom oferă comunității sale de abonați o experiență de comunicare flexibilă și accesibilă, în care hotarele rămân doar pe hartă, iar conexiunea de calitate este asigurată în aceleași condiții, oriunde în Uniunea Europeană.

Accesează moldtelecom.md și descoperă abonamentele disponibile, lista completă a țărilor din Uniunea Europene, volumele de internet disponibile în roaming și condițiile detaliate de utilizare.

Moldtelecom — operatorul moldovenilor.