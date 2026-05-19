Implanturi multiple sau punte dentară: ce alegi dacă ai pierdut mai mulți dinți?

De cele mai multe ori, dinții nu-i pierzi peste noapte. Procesul începe cu un disconfort ușor, o gingie care sângerează, un dinte mai sensibil decât de obicei. Și mulți amână controlul, însă problema avansează în tăcere. Dacă și tu ignori semnalele mici azi – vei plăti scump mâine.

Partea bună este că, atunci când ajungi la medic la timp, multe situații pot fi rezolvate sau tratate până să apară probleme mai grave. Iar dacă un dinte nu mai poate fi salvat, atunci, pentru recăpătarea confortului zilnic, soluția cea mai sigură și estetică sunt implanturile dentare.

Așadar, iată cele 5 semne care îți dau de știre că riști să-ți pierzi dinții.

1. Gingiile îți sângerează frecvent

Dacă observi sânge când îți periezi dantura sau când muști din alimente mai tari, nu trece cu vederea acest semn. Poate fi o indicație de inflamație gingivală sau afecțiuni care slăbesc susținerea dinților. Și, cu cât mai repede intervii, cu atât cresc șansele să eviți complicațiile ulterioare.

2. Dinții au devenit sensibili

Te deranjează când consumi alimente reci, calde sau dulci mai mult decât înainte? Sensibilitatea repetată poate să indice retragerea gingiilor, carii ascunse sau afectarea smalțului. Doar o consultație va arăta cauza exactă și soluția cea mai potrivită.

3. Persistă respirația neplăcută

Dacă problema rămâne chiar și după o igienă corectă, poate fi o infecție dentară sau gingivală. De multe ori, acesta este unul dintre primele semne ignorate. De aceea, dacă este tratată la timp, situația se rezolvă mult mai ușor.

4. Simți că unul sau mai mulți dinți se mișcă

Mobilitatea dentară nu apare întâmplător. De regulă, ea arată că osul sau țesuturile de susținere sunt afectate. În astfel de cazuri, evaluarea rapidă este esențială. Dacă dintele nu mai poate fi păstrat, doar implantul dentar poate înlocui rădăcina pierdută și reda stabilitatea masticației.

5. Au apărut spații noi între dinți

Dacă observi modificări de poziție, distanțe mai mari între dinți sau s-a schimbat mușcătura, înseamnă că structura dentară a fost afectată. Cu regret, aceste schimbări apar treptat și mulți pacienți le observă prea târziu.

