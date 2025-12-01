Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One

Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home” sau „în Roaming, ca acasă”), grație noilor Abonamente One.

Principiul RLAH asigură că, atunci când călătorești, ești tarifat pentru serviciile utilizate în UE/SEE ca și cum ai fi în Moldova. Orange devine astfel primul operator telecom din Moldova care oferă acest beneficiu, chiar cu o lună înainte ca Moldova să fie oficial integrată în zona de Roaming a UE.

Astfel, toți clienții care conectează sau își modifică abonamentul la orice Abonament One vor putea beneficia de apeluri, SMS și Internet mobil în Roaming UE/SEE, din resursele abonamentului, fără costuri suplimentare. Iar pentru consumul extra abonament se vor aplica tarife naționale.

Abonamentele One vin cu beneficii extinse: mai mult trafic Internet și minute, pentru a rămâne mereu conectați și liberi în comunicare, atât acasă, cât și în timpul călătoriilor în cele 30 de țări incluse, printre care toate statele membre UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

O noutate importantă este că, pe lângă toate Abonamentele One, și noile Abonamente Junior și Senior din Orange Family permit acum folosirea minutelor și traficului Internet inclus în Roaming UE/SEE, pentru ca întreaga familie să se bucure de experiențe frumoase în călătorii.

Clienții existenți pot alege un Abonament One direct din aplicația My Orange sau în orice magazin Orange. De asemenea, cei care doresc să-și porteze numărul din altă rețea, să conecteze un abonament nou sau să transfere numărul PrePay la un Abonament One beneficiază de o ofertă specială cu 30% reducere la plata lunară, timp de 12 luni.

Toate detaliile sunt disponibile pe www.orange.md/One

Această lansare marchează a doua etapă de liberalizare a tarifelor de Roaming în procesul de integrare europeană a Moldovei, după reducerea parțială a tarifelor în 2024.

Prin această inițiativă, Orange Moldova își reafirmă poziția de lider pe piață și contribuie, alături de autorități, la apropierea țării de standardele europene, facilitând accesul cetățenilor la servicii de calitate și conectivitate de top.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu peste 300 milioane de clienți în 26 de țări.

Orange este cel mai mare operator din Moldova care oferă servicii voce și date mobile, Internet prin Fibră și servicii TV Interactive, toate sub același brand. În prezent, peste 2 milioane de clienți sunt conectați la rețelele și serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați. Orange deține cea mai rapidă și extinsă rețea 5G, cea mai performantă rețea de Internet prin Fibră din Moldova, dar și două premiere tehnologice regionale: XGS-PON de 10 Gbps și Fiber To The Room (FTTR) cu Gigabit Wi-Fi în fiecare cameră. Serviciile pot fi accesate prin intermediul magazinelor Orange din toată țara, dar și online, prin aplicația My Orange, disponibilă 24/7, inclusiv de peste hotarele țării.

Recunoscută drept lider în inovații, compania Orange deține unul dintre cele mai mari hub-uri IT din țară – Orange Systems, care este al doilea angajator pe piața de tehnologii informaționale din Moldova. Iar pentru a susține educația, compania a creat Orange Digital Center – un hub de învățare pe parcursul vieții, unde fiecare poate dobândi competențele digitale și antreprenoriale necesare unui viitor tehnologizat.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile companiei sunt disponibile pe www.orange.md