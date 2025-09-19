Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025

Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară.

Realizat pe un eșantion reprezentativ, studiul a analizat peste 7 800 de opinii referitoare la produse și servicii din 15 categorii. Orange Moldova a obținut 75,5 pe Lovemark Index – cu 16 puncte peste media pieței. Rezultatele arată că moldovenii aleg Orange pentru conectivitatea performantă și serviciile inovatoare, dar și pentru valori precum încrederea, respectul și apropierea față de oameni.

Olga SURUGIU, CEO Orange Moldova:

„Un brand este iubit atunci când oamenii se regăsesc în valorile lui. Rezultatul studiului ne impulsionează la mai multă deschidere și la o atenție sporită la nevoile reale ale clienților. Înseamnă oferte care au sens pentru toată familia, experiență simplă și utilă în aplicația My Orange, acces digital în școli și în comunități rurale, programe pentru femei care își caută o nouă direcție profesională, pentru copii curioși și pentru seniori care merită să rămână conectați. Dragostea comunității este răspunsul cel mai clar că drumul ales, cel în care performanța și responsabilitatea se susțin reciproc, este cel corect.”

Astăzi, Orange Moldova înseamnă mai mult decât o rețea. Înseamnă inovație, experiențe digitale de top și servicii de calitate pentru peste 2 milioane de clienți din toată țara. Vocea brandului Orange în Moldova este amplificată și de apartenența la Grupul Orange – unul dintre liderii globali în telecomunicații și servicii digitale, prezent în 26 de țări.

Dragostea pentru brand se construiește prin fapte

Compania este iubită nu doar pentru calitatea serviciilor, ci și pentru contribuția constantă la dezvoltarea societății. Fundația Orange investește în proiecte de educație digitală, sport, cultură, sănătate și incluziune socială. Doar în ultimii ani, sute de profesori, mii de elevi și numeroase comunități au beneficiat de programele educaționale și de infrastructura digitală susținută de Orange, ajungând la peste 600.000 de beneficiari din întreaga țară.

De asemenea, prin programul de voluntariat „Ne Pasă”, peste 11% dintre angajații Orange aleg anual să dedice timp cauzelor sociale, contribuind direct la schimbări pozitive în comunități.

Studiul LOVEMARK 2025 a fost realizat de compania XPLANE Market Research, în perioada iulie–august 2025, pe un eșantion cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Cercetarea a fost derulată printr-o metodologie mixtă, 50% interviuri telefonice (CATI) și 50% chestionare online (CAWI), și a analizat peste 7 800 de opinii despre branduri din 15 categorii de produse și servicii – de la telecomunicații și supermarketuri, până la bănci, farmacii și produse de consum zilnic. Studiul oferă o perspectivă unică asupra poziției brandurilor în mintea și inima consumatorilor din Republica Moldova.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu peste 300 milioane de clienți în 26 de țări.

Orange este cel mai mare operator din Moldova care oferă servicii voce și date mobile, Internet prin Fibră și servicii TV Interactive, toate sub același brand. În prezent, peste 2,6 milioane de clienți sunt conectați la rețeaua și serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați. Orange deține cea mai rapidă și extinsă rețea 5G, cea mai performantă rețea de Internet prin Fibră din Moldova, dar și două premiere tehnologice regionale: XGS-PON de 10 Gbps și Fiber To The Room (FTTR) cu Gigabit Wi-Fi în fiecare cameră. Serviciile pot fi accesate prin intermediul magazinelor Orange din toată țara, dar și online, prin aplicația My Orange, disponibilă 24/7, inclusiv de peste hotarele țării.

Recunoscută drept lider în inovații, compania Orange deține unul dintre cele mai mari hub-uri IT din țară – Orange Systems, care este al doilea angajator pe piața de tehnologii informaționale din Moldova. Iar pentru a susține educația, compania a creat Orange Digital Center – un hub de învățare pe parcursul vieții, unde fiecare poate dobândi competențele digitale și antreprenoriale necesare unui viitor tehnologizat.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile companiei sunt disponibile pe www.orange.md