Orange Moldova accelerează tranziția către un model 100% digital în relația cu clienții

Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu.

Noua soluție vine să răspundă unei nevoi actuale tot mai evidente: aceea de a economisi timp, de a reduce birocrația și de a oferi o experiență digitală completă. Semnarea electronică calificată, cu valoare legală, elimină necesitatea documentelor fizice și permite gestionarea întregului proces – de la semnare până la arhivare – într-un format securizat, digital și accesibil.

Olga Surugiu, CEO Orange Moldova:

„Acest proiect aduce o schimbare reală în modul în care lucrăm și interacționăm. Simplificăm procese, reducem efortul administrativ și oferim clienților o experiență eficientă și transparentă. Este un pas care demonstrează responsabilitatea noastră de a construi un model de lucru care respectă timpul oamenilor și resursele din jurul nostru.”

În fiecare zi, mii de clienți interacționează cu Orange pentru a se conecta la serviciile companiei sau a le adapta nevoilor personale. Până acum, fiecare astfel de interacțiune presupunea tipărirea contractelor și anexelor, semnarea manuală și arhivarea fizică. Acum, toate aceste etape se desfășoară digital, direct din magazin, reducând semnificativ durata procesului și îmbunătățind considerabil experiența clientului.

Dincolo de beneficiile evidente de eficiență, proiectul aduce un impact concret și măsurabil asupra mediului, în linie cu angajamentele asumate în cadrul programului Orange Green 2030.

La nivel operațional și de mediu, proiectul are un potențial semnificativ de transformare. În decurs de un an, compania estimează că vor fi evitate aproximativ 242.000 de pagini tipărite, ceea ce ar însemna salvarea echivalentului a 45 de copaci și economisirea a peste o tonă de hârtie. Timpul clienților va fi optimizat printr-un flux simplificat, iar estimările indică peste 560 de ore câștigate anual. În plus, pe durata următorilor cinci ani, se vor elimina din circuit aproximativ 50 de cartușe de toner, contribuind astfel la reducerea deșeurilor și a consumului de resurse auxiliare.

Clienții Orange se pot bucura deja de acest proces simplificat în toate magazinele Orange și pe viitor va fi extins în alte zone de business. Documentele semnate electronic pot fi ulterior accesate sau descărcate direct din aplicația My Orange, oferind clienților control și transparență deplină asupra relației contractuale.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu peste 292 milioane de clienți în 26 de țări.

Orange este cel mai mare operator din Moldova care oferă servicii voce și date mobile, Internet prin fibră și servicii TV, toate sub același brand. În prezent, peste 2,6 milioane de clienți sunt conectați la rețeaua și serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați. Orange Moldova deține cea mai performantă rețea 4G, cea mai extinsă rețea 5G, dar și 2 premiere mondiale: HD Voice și HD Voice International. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii țări prin intermediul rețelei de peste 3600 puncte de vânzări, dar și online, prin aplicația My Orange, disponibila 24/7, inclusiv de peste hotarele țării.

Recunoscut drept un lider în inovații, Orange deține unul dintre cele mai mari hub-uri IT din țară – Orange Systems, care este al doilea angajator pe piața de tehnologii informaționale din Moldova. În mai 2023, compania a inaugurat Orange Digital Center, un hub de învățare pe parcursul vieții, unde fiecare poate dobândi competențele digitale și antreprenoriale necesare unui viitor tehnologizat.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile companiei sunt disponibile pe www.orange.md