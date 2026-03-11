Depozitul ENERGO-Junior – baza financiară sigură pentru viitorul copiilor tăi!

Copiii cresc rapid, iar visurile lor se schimbă la fel de repede. Azi vor să devină astronaut, mâine artist, poimâine antreprenor. Ca părinte, vrei să le oferi sprijin real și oportunități concrete pentru a-și urma visurile. Depozitul ENERGO-Junior transformă această grijă în pași simpli și siguri, oferindu-le copiilor tăi un start solid în gestionarea banilor și construirea unui viitor stabil.

Știm ce contează pentru tine:

dobândă de 6,90 % cu capitalizare în MDL, ca economiile să crească avantajos;

perioadă de economisire de 204 luni, suficient pentru a acumula un capital semnificativ până la majoratul copilului;

depuneri suplimentare oricând, cu excepția ultimelor trei luni de contract.

Depozitul poate fi deschis pentru copii cu vârsta între un an și majorat, fie de către părinte, fie de către tutore, în orice sucursală Energbank.

De ce să alegi Depozitul ENERGO-Junior?

Nu e doar un cont de economii, e un instrument practic pentru a construi un viitor sigur. În fiecare depunere se ascunde un pas către stabilitate financiară, educație pentru gestionarea banilor și libertatea copilului de a-și urma propriile visuri.

Fă-ți propriile calcule și aplică online chiar acum: https://www.energbank.com/ro/page/depozit-energo-junior