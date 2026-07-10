ANUNȚ DE ACHIZIȚIE | Ziarul de Gardă solicită oferte pentru servicii de cazare, alimentație și sală de conferințe pentru „Tabăra anticorupție pentru tineri – 2026″

Ziarul de Gardă anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii hoteliere (cazare, alimentație și spațiu de lucru), preferabil în apropierea Chișinăului, pentru organizarea evenimentului „Tabăra de Anticorupție pentru Tineri – 2026″.

Perioada evenimentului

Evenimentul va avea loc în perioada 20 – 21 august 2026 (2 zile / 1 noapte) SAU în oricare 2 zile consecutive din săptămâna 17 – 23 august 2026. Ofertanții sunt rugați să confirme disponibilitatea pentru una dintre cele două opțiuni.

Numărul de participanți: 22 de persoane (20 de tineri + 2 traineri/coordonatori).

Servicii solicitate

1. Cazare (1 noapte):

10 camere duble, cu paturi separate, pentru 20 de tineri (a se specifica dacă micul dejun este inclus);

2 camere single, pentru traineri/coordonatori.

2. Spațiu de lucru:

Sală de ședințe amenajată cu scaune și mese pentru 22 de persoane;

A se indica dotările disponibile: proiector, ecran de proiecție, flipchart, notebook, aer condiționat și alte facilități incluse.

3. Pauze de cafea (în fiecare zi):

Pauza de cafea nr. 1: cafea naturală, cappuccino, ceai asortat, frișcă, zahăr, patiserie proaspătă;

Pauza de cafea nr. 2: fructe de sezon (piersici, caise, prune, mere, pere etc.), ceai și cafea – la solicitare.

4. Prânz:

Pauză de prânz în fiecare zi (a se atașa un meniu orientativ).

5. Cină:

Cină în fiecare zi (a se atașa un meniu orientativ).

6. Apă:

A se specifica dacă apa plată este oferită la sticle sau la cooler.

7. Facilități suplimentare:

A se indica alte facilități de recreere disponibile.

Conținutul ofertei

Oferta de preț va include:

confirmarea disponibilității pentru una dintre cele două perioade indicate;

prețul detaliat pentru fiecare categorie de servicii solicitate;

meniurile orientative pentru prânz și cină;

descrierea dotărilor sălii de ședințe și a facilităților de recreere;

condițiile de plată, cu indicarea TVA.

Termenul-limită de depunere a ofertelor

Ofertele vor fi transmise până la data de 15 iulie 2026, la adresa de e-mail: [email protected] și [email protected], cu mențiunea „Ofertă cazare – Tabăra de anticorupție pentru tineri”.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la: +373 696 585 16.

Vă mulțumim anticipat și așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră!