ANUNȚ DE ACHIZIȚIE | Ziarul de Gardă solicită oferte pentru servicii de cazare, alimentație și sală de conferințe pentru „Tabăra anticorupție pentru tineri – 2026″
Ziarul de Gardă anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii hoteliere (cazare, alimentație și spațiu de lucru), preferabil în apropierea Chișinăului, pentru organizarea evenimentului „Tabăra de Anticorupție pentru Tineri – 2026″.
Perioada evenimentului
Evenimentul va avea loc în perioada 20 – 21 august 2026 (2 zile / 1 noapte) SAU în oricare 2 zile consecutive din săptămâna 17 – 23 august 2026. Ofertanții sunt rugați să confirme disponibilitatea pentru una dintre cele două opțiuni.
Numărul de participanți: 22 de persoane (20 de tineri + 2 traineri/coordonatori).
Servicii solicitate
1. Cazare (1 noapte):
- 10 camere duble, cu paturi separate, pentru 20 de tineri (a se specifica dacă micul dejun este inclus);
- 2 camere single, pentru traineri/coordonatori.
2. Spațiu de lucru:
- Sală de ședințe amenajată cu scaune și mese pentru 22 de persoane;
- A se indica dotările disponibile: proiector, ecran de proiecție, flipchart, notebook, aer condiționat și alte facilități incluse.
3. Pauze de cafea (în fiecare zi):
- Pauza de cafea nr. 1: cafea naturală, cappuccino, ceai asortat, frișcă, zahăr, patiserie proaspătă;
- Pauza de cafea nr. 2: fructe de sezon (piersici, caise, prune, mere, pere etc.), ceai și cafea – la solicitare.
4. Prânz:
- Pauză de prânz în fiecare zi (a se atașa un meniu orientativ).
5. Cină:
- Cină în fiecare zi (a se atașa un meniu orientativ).
6. Apă:
- A se specifica dacă apa plată este oferită la sticle sau la cooler.
7. Facilități suplimentare:
- A se indica alte facilități de recreere disponibile.
Conținutul ofertei
Oferta de preț va include:
- confirmarea disponibilității pentru una dintre cele două perioade indicate;
- prețul detaliat pentru fiecare categorie de servicii solicitate;
- meniurile orientative pentru prânz și cină;
- descrierea dotărilor sălii de ședințe și a facilităților de recreere;
- condițiile de plată, cu indicarea TVA.
Termenul-limită de depunere a ofertelor
Ofertele vor fi transmise până la data de 15 iulie 2026, la adresa de e-mail: [email protected] și [email protected], cu mențiunea „Ofertă cazare – Tabăra de anticorupție pentru tineri”.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la: +373 696 585 16.
Vă mulțumim anticipat și așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră!