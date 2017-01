Un judecător care a luat decizii controversate, propus de CSM la funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău

Ghen­a­die Pav­liuc, jude­că­tor la Jude­că­to­ria Chi­și­nău (sedi­ul Buiu­ca­ni) a fost pro­pus de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii la func­ția de vice­pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău. Magis­tra­tul a intrat în ulti­mii ani în aten­ția opi­ni­ei publi­ce după ce a luat mai mul­te deci­zii dubi­oa­se.

La con­cur­sul repe­tat pen­tru ocu­pa­rea unu­ia din cele 5 pos­tu­ri de vice­pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău s-a înscris un sin­gur can­di­dat – Ghen­a­die Pav­liuc, care a fost în ulti­mii ani jude­că­tor de instruc­ție la fos­ta Jude­că­to­rie Buiu­ca­ni a capi­ta­lei.

În mai 2015 aces­ta i-a apli­cat lui Ilan Şor, actu­a­lul pri­mar de Orhei, un man­dat de arest la domi­ci­liu, deşi pro­cu­ro­rii soli­ci­tau arest pre­ven­tiv în regim de peni­ten­ci­ar. Pes­te trei săp­tămâ­ni, aces­ta l-a eli­be­rat pe Șor şi din ares­tul la domi­ci­liu.

În octom­brie 2015, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor, Ghen­a­die Pav­liuc l-a tri­mis după gra­tii pe fos­tul pre­mi­er Vlad Filat.

Tot Ghen­a­die Pav­liuc a fost jude­că­to­rul care l-a sal­vat de puş­că­rie pe fos­tul depu­tat demo­crat Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la 4 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re.

În tre­cut, actu­a­lul can­di­dat la func­ția de vice­pre­șe­din­te a Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău, a par­ti­ci­pat şi pe alte dosa­re de rezo­nanţă. În unul din­tre ele a fost con­dam­nat la ani grei de puş­că­rie Andrei Baş­to­voi, om de afa­ce­ri şi depu­tat în pri­mul Par­la­ment. Într-un alt dosar, în 2014, Pav­liuc l-a sal­vat de puş­că­rie pe avo­ca­tul Dorin Melin­tea­nu, fiul unui jude­că­tor de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău prins cu mită.

Pen­tru a ajun­ge la con­du­ce­rea Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău, can­di­da­tu­ra lui Ghen­a­die Pav­liuc, tre­bu­ie să fie accep­ta­tă și de către pre­șe­din­te­le țării.

Ghen­a­die Pav­liuc şi soţia sa, Caro­li­na Pav­liuc, sunt anga­ja­ţi la stat. El este jude­că­tor, iar ea – medic. Cei doi, din 2011, locu­iesc însă într-o casă par­ti­cu­la­ră afla­tă într-o zonă de eli­tă din sec­to­rul Cio­ca­na, mun. Chi­şi­nău. Casa, con­stru­i­tă în anii 2008 — 2011, pe când Pav­liuc era jude­că­tor şi vice­preşe­din­te la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni, are, în acte­le cadas­tra­le, o supra­fa­ţă de doar 72 m.p., deşi, în rea­li­ta­te, pare mult mai mare. Tot­o­da­tă, în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, magis­tra­tul susţi­ne că imo­bi­lul are o supra­fa­ţă dub­lă, de 155 m.p. Casa valoa­rea­ză cel puţin patru mili­oa­ne de lei, în timp ce aces­ta scrie în acea decla­ra­ţie că ea are o valoa­re cadas­tra­lă de doar jumă­ta­te de mili­on, preţ cu care nu cum­pe­ri, astăzi, nici măcar un apar­ta­ment de 50 m.p. în Chi­şi­nău. În 2011, când era deja fina­li­za­tă, casa a fost pusă în gaj la Vic­to­ri­a­bank pen­tru un cre­dit de 150 mii de lei, pe care fami­lia Pav­liuc urmea­ză să-l ram­bu­r­se­ze până în 2021. În 2013, soţia sa, Caro­li­na, a con­trac­tat un alt cre­dit de 30 mii de lei, tot de la Vic­to­ri­a­bank.