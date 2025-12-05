LIVE TEXT Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380

UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko.

Părinții băiatului, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, au fost răniți. O casă privată a fost distrusă, iar alta a fost avariată.