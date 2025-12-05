LIVE TEXT Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380

Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380
UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk.
În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko.
Părinții băiatului, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, au fost răniți. O casă privată a fost distrusă, iar alta a fost avariată.
„În raionul Nikopol, armata rusă a terorizat populația cu artilerie și drone. De asemenea, a efectuat un atac cu rachete Grad.
Au fost afectate comunitățile Nikopol, Marhaneț și Pokrovsk. Un localnic în vârstă de 70 de ani a suferit leziuni cauzate de mine și explozivi. Două case private, cinci clădiri de apartamente și o mașină au fost distruse. Apărătorii cerului au doborât 9 drone în regiunea Dnipropetrovsk”, a transmis Haivanenko.