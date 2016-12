„Dezmățul” rudelor: Sora ministrului Justiției a câștigat prin judecată 415 mii de lei

Mari­a­na Tăbu­i­că, sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al R. Mol­do­va, a obți­nut, prin inter­me­di­ul instan­ței de jude­ca­tă, 415 mii de lei de la Între­prin­de­rea de Stat „Mol­dat­sa”, la care a fost anga­ja­tă până în octom­brie 2015. Atun­ci, Tăbu­i­că, care înde­pli­nea func­ția de direc­tor finan­ci­ar, a ple­cat „din pro­prie ini­ția­ti­vă” în urma unui audit efec­tu­at de Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor care ară­ta că, împre­u­nă cu alți cole­gi, a bene­fi­ci­at de sute de mii de lei supli­men­tar la veni­tu­ri­le sala­ri­a­le. Deși actul de con­trol a fost remis Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție, per­soa­ne­le viza­te nu au fost tra­se la răs­pun­de­re.

Vine­ri, 25 noiem­brie 2016, Mari­a­na Tăbu­i­că nu s-a pre­zen­tat la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca din Chi­și­nău, fiind, pro­ba­bil, la ser­vi­ciu. Pre­ci­zăm că, în pre­zent, ea este direc­tor finan­ci­ar la com­pa­nia aeri­a­nă „Fly One”, avându-l prin­tre fon­da­to­rii ini­ția­li pe fra­te­le său, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al R. Mol­do­va.

„Compensație în locul restabilirii la locul de muncă”

În lip­sa ei, jude­că­toa­rea Sve­tla­na Garștea-Bria i-a admis pre­ten­ți­i­le și a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le ÎS „Mol­dat­sa”, aco­lo unde Tăbu­i­că a fost anga­ja­tă din noiem­brie 2013 până în octom­brie 2015, a sumei de 415,65 mii de lei. Din­tre aceștia, 342,3 mii de lei repre­zin­tă sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da absen­ței de la locul de mun­că, iar 73,3 mii de lei com­pen­sa­ție „în locul res­ta­bi­li­rii la locul de mun­că”. Alt­fel spus, Tăbu­i­că nu a cerut instan­ței s-o res­ta­bi­leas­că la ser­vi­ciu, ci doar să-i acor­de o sumă de bani în schim­bul aces­tei posi­bi­li­tă­ți, pe care a refu­zat, prac­tic, s-o uti­li­ze­ze. Pes­te patru zile, pe 29 noiem­brie 2016, jude­că­toa­rea Garștea-Bria a emis o hotă­râre supli­men­ta­ră, prin care a obli­gat „Mol­dat­sa” să achi­te și taxa de stat, în sumă de 12 mii de lei, deci­zie omi­să cu câte­va zile mai devre­me. Acum, păr­ți­le au 30 de zile pen­tru a ata­ca deci­zia la Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău, deși încă nu a fost publi­ca­tă moti­va­rea deci­zi­ei pri­mei instan­țe.

Ver­dic­tul instan­ței de jude­ca­tă, dar și acțiu­nea inten­ta­tă de către Mari­a­na Tăbu­i­că împo­tri­va „Mol­dat­sa” pro­voa­că mai mul­te sem­ne de între­ba­re. Instan­ța a decis să-i achi­te sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da în care ea a lip­sit de la ser­vi­ciu, deși Tăbu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă (!) de la între­prin­de­rea de stat, așa cum se spu­ne într-o altă hotă­râre de jude­ca­tă în care figu­rea­ză Tăbu­i­că și „Mol­dat­sa”, dar și în ordi­nul de con­ce­di­e­re. Tăbu­i­că a ple­cat exact în peri­oa­da în care un audit al Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), efec­tu­at la „Mol­dat­sa” pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie 2014 – sep­tem­brie 2015, ară­ta că ea, fiind direc­tor finan­ci­ar al între­prin­de­rii, a înca­sat sute de mii de lei în plus față de sala­ri­ul său de bază. Actul de con­trol a fost tri­mis și la Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), doar că nu a avut încă o fina­li­ta­te.

Tăbuică refuză să ramburseze creditul preferențial

Audi­tul a ară­tat că într-un an și nouă luni, Tăbu­i­că a pri­mit 373 de mii de lei în plus în cali­ta­te de sala­riu, aces­ta fiindu-i cal­cu­lat greșit cu un coe­fi­cient mai mare decât cel sta­bi­lit de regu­la­men­tul insti­tu­ți­ei. În acea peri­oa­dă, Tăbu­i­că a bene­fi­ci­at și de un spor sala­ri­al de 20% sub for­mă de „indem­ni­za­ție pen­tru dis­cre­ție”, în sumă de 75 de mii de lei, iar în cali­ta­te de pri­mă uni­că din Fon­dul de Con­sum al Între­prin­de­rii, alți 63,6 mii de lei. Tot în peri­oa­da în care acti­va la „Mol­dat­sa”, împre­u­nă cu alți cole­gi, Tăbu­i­că a bene­fi­ci­at de împru­mu­tu­ri din Fon­dul de Rezer­vă al „Mol­dat­sa”, fără dobân­dă. Ea a con­trac­tat, în 2014 și 2015, „cre­di­te” în sumă de 200 de mii de lei. La 23 sep­tem­brie 2015, ea avea dato­rii la „Mol­dat­sa”, con­form rezul­ta­te­lor audi­tu­lui, în sumă de 148 de mii de lei.

Mari­a­na Tăbu­i­că a ple­cat, ofi­ci­al, de la „Mol­dat­sa” la 9 octom­brie 2015, când con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că „a fost desfi­in­țat”, așa cum se pre­ci­zea­ză într-o deci­zie jude­că­to­reas­că. Un ordin de con­ce­di­e­re a fost sem­nat de Andri­an Bol­des­co, direc­to­rul inte­ri­mar al „Mol­dat­sa” din acea peri­oa­da pe 29 sep­tem­brie 2015. Ea a depus o cere­re în acest sens pe 28 sep­tem­brie, însă a ple­cat, ini­țial, în con­ce­diu de boa­lă.

Pen­tru că, atun­ci când s-a con­ce­di­at, nu a res­ti­tu­it în tota­li­ta­te cre­di­tul luat de la între­prin­de­re, la 12 ianu­a­rie 2016, „Mol­dat­sa” a acționat-o în jude­ca­tă, cerând înca­sa­rea dato­ri­ei răma­se, de 140,35 mii de lei, a dobân­zii de întâr­zi­e­re pe peri­oa­da noiembrie-decembrie 2015 și a chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. Din date­le aces­tui pro­ces reie­se că Mari­a­na Tăbu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă de la „Mol­dat­sa”, ast­fel că soli­ci­ta­rea de rean­ga­ja­re și de achi­ta­re a sala­ri­u­lui pare mai mult decât dubi­oa­să.

Avocat: „Eu cunosc că a fost cerere de demisie”

Ion Cer­no­lev, avo­ca­tul Mari­a­nei Tăbu­i­că din dosa­rul în care aceas­ta se „lup­tă” cu „Mol­dat­sa” pen­tru res­ti­tu­i­rea cre­di­tu­lui pre­fe­ren­ți­al, a soli­ci­tat, ini­țial, acor­da­rea unui ter­men de împă­ca­re, iar ulte­ri­or a decla­rat că nu recu­noaș­te acțiu­nea deo­a­re­ce con­trac­tul de împru­mut a fost înche­iat pe un ter­men de 24 de luni și era sca­dent la 31 decem­brie 2016, iar „Mol­dat­sa” nu este în drept să soli­ci­te înca­sa­rea dato­ri­ei îna­in­te de aceas­tă dată. De ase­me­nea, Cer­no­lev a invo­cat o pre­ve­de­re din con­trac­tul de împru­mut con­form căre­ia „Mol­dat­sa” poa­te soli­ci­ta suma împru­mu­tu­lui anti­ci­pat doar în cazul în care Mari­a­na Tăbu­i­că ar fi fost con­ce­di­ată, pe când ea ar fi ple­cat de la între­prin­de­re din pro­prie ini­ția­ti­vă. Instan­ța de jude­ca­tă, însă, a con­si­de­rat înte­me­ia­tă cere­rea „Mol­dat­sa” de a înca­sa dato­ria, deo­a­re­ce Tăbu­i­că nu și-a ono­rat, înce­pând cu noiem­brie 2015, obli­ga­ția con­trac­tu­a­lă de a achi­ta rata luna­ră de 8250 de lei. Ast­fel, la 20 iunie 2016, Jude­că­to­ria Cio­ca­na a hotă­rât că Tăbu­i­că tre­bu­ie să res­ti­tu­ie „Mol­dat­sa” dato­ria de 131,51 mii de lei, să achi­te dobân­da de întâr­zi­e­re și taxa de stat. În total, 152,16 mii de lei. Aceas­ta nu a fost de acord cu deci­zia Jude­că­to­ri­ei Cio­ca­na și a făcut apel, dar CA Chi­și­nău nu a luat, deo­cam­da­tă, o deci­zie.

Ion Cer­no­lev, avo­ca­tul Mari­a­nei Tăbu­i­că, ne-a decla­rat că cli­en­ta sa nu este de acord cu modul de cal­cu­la­re a pena­li­tă­ți­lor și cu cere­rea „Mol­dat­sa” de a înca­sa anti­ci­pat împru­mu­tul, îna­in­te de data de 31 decem­brie 2016. Tot­o­da­tă, avo­ca­tul ne-a con­fir­mat că Tăbu­i­că a ple­cat de la „Mol­dat­sa” în baza unei cere­ri de demi­sie. „Cunosc că a fost cere­re de demi­sie, dar nu am văzut propriu-zis cere­rea. Cred că mai bine e să dis­cu­ta­ți direct cu dân­sa”, ne-a spus Cer­no­lev. Pen­tru că Mari­a­na Tăbu­i­că nu a răs­puns ape­lu­ri­lor noas­tre repe­ta­te la tele­fo­nul său mobil, l-am rugat pe Cer­no­lev să-i trans­mi­tă cli­en­tei sale numă­rul nos­tru de tele­fon și moti­vul pen­tru care o cău­tăm pen­tru a fi con­tac­ta­ți ulte­ri­or, lucru care nu s-a mai întâm­plat. Am încer­cat să vor­bim cu Mari­a­na Tabu­i­că și prin inter­me­di­ul com­pa­niei aerie­ne „Fly One”, unde aceas­ta este în pre­zent anga­ja­tă, însă aici ni s-a spus că ea „nu este pe loc”, dar am pri­mit asi­gu­ră­ri că i se va trans­mi­te că am căutat-o atun­ci când va reve­ni. Și aici am lăsat numă­rul nos­tru de tele­fon, însă nu am mai fost con­tac­ta­ți. Nici Vadim Gugea, admi­nis­tra­to­rul inte­ri­mar al ÎS „Mol­dat­sa”, nu ne-a răs­puns deși l-am sunat de mai mul­te ori pe ambe­le nume­re de tele­fon pe care aces­ta le are.

De la stat, la firma privată fondată de fratele său

Astăzi, Mari­a­na Tăbu­i­că este direc­tor finan­ci­ar la com­pa­nia aeri­a­nă „Fly One”. Fir­ma a fost înre­gis­tra­tă în sep­tem­brie 2015 și ope­rea­ză, din apri­lie 2016, cur­se de pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău spre mai mul­te des­ti­na­ții din Euro­pa. Până în sep­tem­brie 2016, unul din­tre fon­da­to­rii com­pa­niei era Maria Cebo­ta­ri, soția lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei, tot el, fra­te­le Mari­a­nei Tăbu­i­că. La „Fly One”, Tăbu­i­că este cole­gă cu Andri­an Bol­des­co, fost direc­tor inte­ri­mar al „Mol­dat­sa” pe când aceas­ta ple­ca de la între­prin­de­rea de stat. Bol­des­co ne-a spus că nu-și amin­teș­te con­di­ți­i­le în care actu­a­la sa cole­gă a ple­cat de la „Mol­dat­sa”. „Nu-mi amin­tesc”, a zis el. Între­bat cum se întâm­plă că astăzi este coleg cu Tăbu­i­că la „Fly One”, Bol­des­co a fost la fel de enig­ma­tic. „E ches­tiu­nea mea per­so­na­lă”. De la „Mol­dat­sa” am fost infor­ma­ți că Ole­sea Clim, nora jude­că­to­ru­lui de la CA Chi­și­nău, Euge­niu Clim, cea care a repre­zen­tat în jude­ca­tă „Mol­dat­sa” în ambe­le dosa­re cu Mari­a­na Tăbu­i­că, este ple­ca­tă într-o depla­sa­re și că nu vom putea vor­bi cu ea.

Mari­a­na Tăbu­i­că a figu­rat, de-a lun­gul tim­pu­lui, în mai mul­te liti­gii de ordin finan­ci­ar. În 2015, ea a fost acțio­na­tă în jude­ca­tă și de „Aster­ra Grup”, o com­pa­nie de asi­gu­ră­ri, pen­tru o dato­rie de pes­te 80 de mii de euro, con­trac­ta­tă de aceas­ta după ce a luat un cre­dit de 35 de mii de euro în 2012 și nu l-a ram­bu­r­sat. În iunie 2016, Jude­că­to­ria Cio­ca­na a dis­pus înca­sa­rea de la Mari­a­na Tăbu­i­că a sumei de 54 de mii de euro și a chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă în sumă de 45 de mii de lei. Păr­ți­le se jude­că de mai mul­ți ani. Împre­u­nă cu soțul său, Andrei Tăbu­i­că, ea este par­te a unui liti­giu cu „Euro­cre­di­tbank”, care a ofe­rit celor doi soți un cre­dit de 1 mili­on de lei în 2010, care, la fel, nu ar fi fost ram­bu­r­sat. În 2014, cei doi soți s-au jude­cat și cu Moldova-Agroindbank într-un liti­giu simi­lar.