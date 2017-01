Interviu: „De la independenţă încoace, am încercat să fim flexibili, dar nu ştiu dacă această flexibilitate cu Estul şi cu Vestul ne-a fost de folos

Interviu cu Iulian Fruntaşu, scriitor, ex-ambasador al R. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

— De curând, aţi revenit din Marea Britanie, unde v-aţi aflat în funcţia de ambasador al R. Moldova. Ce am putea prelua din practica britanicilor în domeniile economic, social, politic, pentru a aplica la noi?

— Aş putea să spun mul­te, dar e mai difi­cil. Transplan­tu­ri­le de expe­rienţă sunt ine­di­te, într-un fel. În Marea Bri­ta­nie, cu 800 de ani în urmă, a fost sem­na­tă Mag­na Car­ta, care este pri­mul docu­ment con­sti­tu­ţio­nal din lume, şi de atun­ci pute­ri­le rege­lui au fost limi­ta­te. După care s-a dezvol­tat aceas­tă tra­di­ţie par­la­men­ta­ră, iar mai târ­ziu, bine­înţe­les, şi revo­lu­ţia indus­tri­a­lă a por­nit tot în zona aceas­ta, nu doar în Marea Bri­ta­nie, dar şi în Olan­da, nor­dul Euro­pei, etc. Nu ştiu cum am putea noi face un trans­fer ime­di­at de prac­ti­ci sau poli­ti­ci şi nici nu ştiu dacă ar fun­cţio­na. Desi­gur că e bine de încer­cat, de pre­lu­at une­le expe­rienţe şi une­le poli­ti­ci, e bine de învă­ţat. Dar, în ce măsu­ră tran­da­fi­rul englez s-ar prin­de pe teren mol­do­ve­ne­sc, îmi vine greu să spun.

— Ce am putea prelua de la britanici în materie de mentalitate?

— Până la urmă, pro­ce­sul aces­ta ori­cum se desfă­şoa­ră, prin inter­me­di­ul mol­do­ve­ni­lor afla­ţi în stră­i­nă­ta­te, şi mă refer nu doar la Marea Bri­ta­nie, Irlan­da, ci prac­tic la toa­tă Euro­pa. Acest trans­fer se pro­du­ce cum­va natu­ral, nu arti­fi­ci­al. Prin inter­me­di­ul dias­po­rei. De exem­plu, mol­do­ve­nii care emi­grea­ză în stră­i­nă­ta­te pre­iau o anu­mi­tă eti­că de lucru, iar cei care ajung patro­ni, devin oame­ni de afa­ce­ri pros­pe­ri în con­tex­tul în care exis­tă o anu­mi­tă eti­că pro­tes­tan­tă a mun­cii. Mai e un aspect pe care îl apre­ciez mult la dias­po­ra noas­tră: pre­ia şi anu­mi­te ches­tii care ţin de bin­e­fa­ce­re, şi sunt foar­te mul­te târ­gu­ri pe care le orga­ni­zam în comun, nu doar cu oca­zii spe­ci­a­le, ci şi aşa, ad-hoc, în situ­a­ţia în care e nece­sar să aju­tăm pe cine­va, o casă de copii, bună­oa­ră. Mol­do­ve­nii noş­tri, când plea­că, înva­ţă.

— Vorbeaţi într-un interviu despre iniţiativa privată în economie. Cum credeţi, care este cauza manifestării insuficiente a acesteia la noi?

— Noi am avut întot­dea­u­na şi avem în con­ti­nu­a­re, în mare par­te, o soci­e­ta­te rura­lă. Rela­ţi­i­le eco­no­mi­ce, fără a avea o soci­e­ta­te indus­tri­a­lă, sunt limi­ta­te. Bine, dacă ne-am închi­pui, într-un exer­ci­ţiu men­tal, că nu am fi fost sovi­e­ti­za­ţi, pro­ba­bil am fi fost acum la nive­lul Gre­ci­ei sau al Ita­li­ei de Sud. Dar nu cred că am fi sărit la nive­lul ţări­lor scan­di­na­ve. Cum­va, aces­tea sunt ten­dinţe­le în isto­rie: exis­tă o anu­mi­tă linie de divi­za­re între nord şi sud. Da, au fost fer­mi­e­ri care se miş­cau pe calea corec­tă. Dar, după ce am fost ocu­pa­ţi de Uniu­nea Sovi­e­ti­că, şi depor­tă­ri­le au jucat un rol nega­tiv şi, aş spu­ne, for­ma­tor – după fie­ca­re val de depor­tă­ri, se ridi­ca şi rata de intra­re în colhoz. E ade­vă­rat că şi prin impli­ca­rea eli­te­lor, prin pre­lu­a­rea lor în sis­tem, s-a reu­şit să se asi­gu­re un gen de ade­renţă. Deci, teroa­rea şi impli­ca­rea, ambe­le au fun­cţio­nat. Da, a fost şi coop­ta­rea, pe lân­gă cele­lal­te. Aces­te colho­zu­ri şi sovho­zu­ri erau extrem de ine­fi­cien­te şi erau sub­venţio­na­te de Mosco­va pe sea­ma gazu­lui şi ţiţe­iu­lui. După ce s-a des­tră­mat Uniu­nea Sovi­e­ti­că, deprin­de­ri antre­pre­no­ri­a­le nu exis­tau şi am por­nit, prac­tic, de la zero. Ade­vă­rat că între timp s-a mai ridi­cat o cla­să antre­pre­no­ri­a­lă, emi­gra­rea joa­că un rol pozi­tiv, nu doar nega­tiv, pen­tru că de aco­lo se mai pre­iau anu­mi­te deprin­de­ri.

— În ultima electorală, diaspora s-a mobilizat în premieră, participând la vot într-un număr mai mare ca oricând. Mulţi dintre cetăţeni, însă, nu au putut vota pentru că se epuizaseră buletinele. În ce măsură e vina autorităţilor în acest caz? Credeţi că la următoarele alegeri cetăţenii de peste hotare se vor mobiliza la fel?

— Nu cred că oame­nii se mobi­li­zea­ză în ega­lă măsu­ră la ale­ge­ri. Sunt ale­ge­ri loca­le, sunt ale­ge­ri pre­zi­denţi­a­le, par­la­men­ta­re. La pre­zi­denţi­a­le mobi­li­za­rea poa­te fi mai mare pen­tru că sunt două per­soa­ne care rămân, şi întru­cât oame­nii noş­tri nu prea pri­cep ce e cu par­ti­de­le, le vine mai uşor să alea­gă. Că şi par­ti­de­le noas­tre nu sunt une­le cu o ide­o­lo­gie foar­te cla­ră, deo­a­re­ce nici soci­e­ta­tea nu este bine struc­tu­ra­tă, şi atun­ci pre­zi­denţi­a­le­le mobi­li­zea­ză mai mul­tă lume. Cât des­pre numă­rul de bule­ti­ne, auto­ri­tă­ţi­le s-au con­dus, pro­ba­bil, de fap­tul că la par­la­men­ta­re a fost mai puţi­nă lume şi au fost sufi­cien­te 3000 de bule­ti­ne per secţie, nu s-a luat în cal­cul că situ­a­ţia poa­te fi alta la pre­zi­denţi­a­le, deo­a­re­ce de mult nu am avut ale­ge­ri pre­zi­denţi­a­le. Asta a fost, în opi­nia mea, o greşe­a­lă, dar nu cred că a fost intenţio­na­tă. Ide­al ar fi să avem posi­bi­li­ta­tea de a vota elec­tro­nic şi să nu fie nece­sar ca oame­nii să se depla­se­ze unde­va şi să chel­tu­ie bani, efort şi ener­gie.

— După venirea lui Igor Dodon, care este pro-rus, în funcţia de preşedinte, cum credeţi că se vor schimba relaţiile R. Moldova cu partenerii externi?

— Mi-i greu să judec în ter­me­ni bipo­la­ri, pen­tru că mol­do­ve­nii, la nivel indi­vi­du­al, mai degra­bă sunt oport­u­ni­ş­ti decât pro-ruşi sau pro-europeni. E o ches­tie lega­tă de men­ta­li­ta­te, care, apro­po, e de seco­le, nu cred că actu­a­lul sau vii­to­rul preşe­din­te va fi într-un fel sau altul. Dacă a ajuns în fun­cţia în care a ajuns, pro­ba­bil, are anu­mi­te abi­li­tă­ţi de mane­vra­re şi anu­mi­te capa­ci­tă­ţi. La nivel retoric, da, sunt pro­ba­bil niş­te anti­pa­tii sau sim­pa­tii, dar la nivel struc­tu­ral, eu văd puţi­nă deo­se­bi­re între unul, altul, al tre­i­lea, al patru­lea. De la inde­pen­denţă încoa­ce, noi am încer­cat să fim cum­va fle­xi­bi­li, deşi nu ştiu dacă aceas­tă fle­xi­bi­li­ta­te cu Estul şi cu Ves­tul ne-a fost de folos. Mai degra­bă, nu.

— Noul preşedinte a anunţat că va rechema toţi ambasadorii care nu se gândesc la Moldova. Ce credeţi despre aceste intenţii ale lui Igor Dodon?

— Nu cred în retori­că. Con­si­der că lucru­ri­le vor fi la fel, indi­fe­rent de ce spu­ne actu­a­lul sau vii­to­rul preşe­din­te. Mol­do­va nu se va schim­ba, va fi o sta­re de incer­ti­tu­di­ne, şi asta este, pen­tru că e vor­ba de isto­rie. E foar­te com­pli­cat să recu­pe­răm deca­la­jul din­tre noi şi ţări­le dezvol­ta­te. Adi­că, e posi­bil, teo­re­tic, de ars eta­pe­le, dar în isto­rie sunt foar­te puţi­ne exem­ple de acest fel.

— Cât de mult deranjează sau ajută ambasadorii să-şi facă meseria un preşedinte care vine cu asemenea ameninţări, care, de fapt, nu pot fi măsurate? Cum se măsoară că „te gândeşti la Moldova”? Care ar fi stilul de comunicare potrivit în acest caz?

— Nu ştiu dacă exis­tă stil de comu­ni­ca­re între amba­sa­do­ri şi insti­tu­ţia pre­zi­denţi­a­lă, pen­tru că nu insti­tu­ţia dată ges­tio­nea­ză afa­ce­ri­le exter­ne, are anu­mi­te împu­ter­ni­ci­ri, sem­nea­ză un decret, dar de fapt pute­rea exe­cu­ti­vă imple­men­tea­ză poli­ti­ca exter­nă. A fost adop­tat pro­gra­mul guver­nu­lui, care este imple­men­tat indi­fe­rent de ce spu­ne o per­soa­nă sau alta.

— Noul preşedinte a declarat că războiul de la Nistru a izbucnit „deoarece în R. Moldova conducerea ţării vorbea deschis despre desfiinţarea statului şi despre Unirea cu România” şi că „se poate ajunge la o soluţie politică prin crearea unui sistem de tip federal. Nu trebuie să ne temem, este necesar să acordăm un statut special Transnistriei, să dezvoltăm anumite principii”. Cum comentaţi aceste afirmaţii?

— Nu vreau să comen­tez decla­ra­ţi­i­le unui preşe­din­te, nu pen­tru ca mi-ar fi fri­că, dar nu este corect din punct de vede­re insti­tu­ţio­nal şi struc­tu­ral pen­tru un amba­sa­dor, fie şi ex, să facă acest lucru. Dar am să-mi expun opi­nia şi dvoas­tră jude­ca­ţi mai depar­te. Dacă ne refe­rim la con­flic­tul trans­nis­trean, a fost în mare par­te unul bila­te­ral, a fost un răz­boi între R. Mol­do­va şi Fede­ra­ţia Rusă, deci au fost două părţi beli­ge­ran­te (Acor­dul Moldo-Rus de înce­ta­re a focu­lui din iulie 1992 sem­nat de Preşe­dinţii Sne­gur şi Elţin demon­strea­za acest lucru), una – volun­ta­rii, care au dat dova­dă de băr­bă­ţie şi sacri­fi­ciu, uite ăştia se gân­deau la Mol­do­va, de alt­fel, oame­ni care, din păca­te, nu sunt sufi­cient res­pec­ta­ţi în soci­e­ta­tea noas­tră, dar ar tre­bui să fie. Deci, vor­besc de volun­ta­ri, de poli­ţie, că au fost şi uni­tă­ţi de poli­ţie, şi uni­tă­ţi­le care abia apă­reau ale arma­tei naţio­na­le. Pe de o par­te. Pe de altă par­te, era Arma­ta a 14-ea, o arma­tă des­tul de bine pre­gă­ti­tă la momen­tul res­pec­tiv, fiind res­pon­sa­bi­lă pen­tru dire­cţia Bal­ca­ni în situ­a­ţia unui con­flict cu arme con­venţio­na­le. Au fost şi sufi­cienţi mer­ce­na­ri din Fede­ra­ţia Rusă. Noi nu am avut mer­ce­na­ri sau, să zicem, volun­ta­ri, din Româ­nia sau din alte ţări. Au fost caza­ci ruşi, veni­ţi din Rusia să lup­te împo­tri­va ţării. E un lucru clar ca bună ziua. N-ar fi tre­bu­it să se ajun­gă la acest con­flict, este ade­vă­rat. Nu ştiu pe cât dis­cu­ţi­i­le refe­ri­toa­re la uni­rea cu Româ­nia au jucat sau nu un rol, dar au fost uti­li­za­te în pro­pa­gan­da Fede­ra­ţi­ei Ruse. Şi lumea cre­dea atun­ci în ace­le min­ciu­ni, şi acum mai cre­de. Intenţi­i­le de atun­ci ale Rusi­ei au fost simi­la­re şi pen­tru ţări­le bal­ti­ce.

— Credeţi că are o soluţie problema transnistreană?

— Cred că da, pen­tru că avem aceas­tă cali­ta­te care se numeş­te oport­u­nism, şi fap­tul că cei de aco­lo au mai mul­te paşa­poar­te indi­că un sin­gur lucru – că-şi lasă mai mul­te por­ti­ţe des­chi­se. La supra­fa­ţă e o ade­renţă, am cre­de, de beton – ide­o­lo­gi­că şi de altă natu­ră, geo­po­li­ti­că, de exem­plu. Dar când se ajun­ge la inte­re­sul per­so­nal, fie­ca­re deci­de pe cont pro­priu. Şi, în gene­ral, acest teri­to­riu e foar­te malea­bil. Oame­nii sunt ca argi­la, de la o zi la alta devin ce vor ei. Unii au fost rusi­fi­ca­ţi, alţii au fost româ­ni­za­ţi. S-a mers în ambe­le sen­su­ri. Oame­nii au dezvol­tat un oport­u­nism pen­tru a supra­vi­eţui în tim­pu­ri difi­ci­le. Deci nu, nu vreau să cri­tic regiu­nea întrea­gă, sau pe noi înşi­ne. Dar ăsta ar fi fun­damen­tul pe care se va găsi o solu­ţie: că nime­ni nu vrea să moa­ră acum. Unu la mână. Doi, nu exis­tă nicio iden­ti­ta­te trans­nis­trea­nă pro­nu­nţa­tă. Spre deo­se­bi­re de Geor­gia. Am lucrat aco­lo cu mai mulţi ani în urmă, pe tim­pul lui Şevardn­a­d­ze, şi atun­ci con­flic­tul cu Abha­zia şi Ose­tia a fost de altă natu­ră: aco­lo, abha­zii au exis­tat ca etnie de foar­te mulţi ani şi ose­ti­nii la fel, pe când trans­nis­tre­nii nu sunt şi nici nu vor fi nici­o­da­tă. Ulti­mul ele­ment e că exis­tă un con­flict între Ucrai­na şi Fede­ra­ţia Rusă. Ucrai­na devi­ne tot mai naţio­na­lă, într-un anu­mit sens. Ceea ce a fost Polo­nia pen­tru Rusia acum devi­ne Ucrai­na, şi asta, cum­va, ne înde­păr­tea­ză de o anu­mi­tă atenţie.

— Cum a schimbat Brexitul Marea Britanie? Şi ce efecte are acesta asupra R. Moldova?

— Bre­xi­tul influ­enţea­ză direct cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni, care sunt într-o situ­a­ţie incer­tă, dar cred că se va rezol­va, într-un fel sau altul, sta­tu­tul lor aco­lo. Cât pri­veş­te UE, e o schim­ba­re fun­damen­ta­lă, şi nu cred că ei înşi­şi au înţe­les până la urmă ce au făcut, pen­tru că a fost, mai degra­bă, o izbu­c­ni­re, o revol­tă a unor pătu­ri mai puţin dezvol­ta­te din punct de vede­re eco­no­mic în raport cu eli­te­le poli­ti­ce. Şi asta a luat for­ma Bre­xi­tu­lui, după cum şi în Ame­ri­ca s-a întâm­plat ceea ce s-a întâm­plat cu Trump. Capi­ta­lis­mul a ajuns într-o situ­a­ţie din care bene­fi­ci­a­ză o mino­ri­ta­te, cla­sa mij­lo­cie devi­ne mai puţin nume­roa­să, pe când numă­rul celor mai săra­ci este în cre­ş­te­re, şi asta duce la ase­me­nea cri­ze.

— În ultimul timp, mai multe instituţii media de la noi sunt supuse presiunilor, mai ales dacă vorbesc despre reprezentanţi ai puterii şi modul în care aceştia dobândesc averi ilegal sau manipulează. Cum este tratată mass-media din Marea Britanie, ce atitudine au autorităţile de acolo faţă de investigaţiile care dezvăluie activităţi şi venituri ilegale ale funcţionarilor publici?

— Cred că răs­pun­sul este la supra­fa­ţă. Mass-media şi în Marea Bri­ta­nie, şi în alte ţări dezvol­ta­te, are o pon­de­re mult mai mare, bine­înţe­les. Şi impac­tul este simţi­tor. Dar, asta depin­de de gra­dul de dezvol­ta­rea demo­cra­ti­că. Nu cred că putem pune într-un con­text par­ti­cu­lar aceas­tă pro­ble­mă. Isto­ric, soci­e­tă­ţi­le au fost for­ma­te într-un anu­me fel. Ceea ce a par­curs Marea Bri­ta­nie în peri­oa­de înde­lun­ga­te Mol­do­va nu a putut să par­cur­gă în 25 de ani. Dar, mass-media tre­bu­ie să con­ti­nue să facă ace­la­şi lucru, să-şi facă trea­ba. Înţe­leg că sunt frus­tră­ri, înţe­leg că lucru­ri­le nu se schim­bă în urma unor mate­ri­a­le de inves­ti­ga­ţie, dar, ori­cum, asta este sin­gu­ra cale. Mass-media şi alte insti­tu­ţii ale soci­e­tă­ţii civi­le tre­bu­ie să con­ti­nue să pună pre­siu­ne asu­pra guver­nanţi­lor, fie aici, fie în Marea Bri­ta­nie, fiind­că au fost şi aco­lo sufi­cien­te cazu­ri când s-a reu­şit rezol­va­rea anu­mi­tor pro­ble­me doar dato­ri­tă soci­e­tă­ţii civi­le şi mass-media.

— Aţi activat anterior în politică. În ce relaţii sunteţi acum cu politica şi cu politicienii?

— Sun­tem în rela­ţii ine­xis­ten­te, ca să zic aşa. Un divorţ ami­a­bil, aş spu­ne. Nu sunt în poli­ti­că şi nici nu intenţio­nez să revin.

— Urmărim un fel de avalanşă a PDM în viaţa politică. Credeţi că va monopoliza acest partid, la un moment dat, toată R. Moldova?

— E foar­te dis­cu­ta­bil, în prin­ci­piu. Eu nu văd rea­li­ta­tea uni­la­te­ral. Ver­ti­ca­la este posi­bi­lă în Rusia, în ţări­le Asi­ei Cen­tra­le, parţi­al în Cau­caz. În Ucrai­na, Mol­do­va, (puţin pro­ba­bil în Geor­gia şi Arme­nia) con­stru­cţia unei ver­ti­ca­le este, prac­tic, impo­si­bi­lă. Poa­te că unii indi­vi­zi şi une­le forţe poli­ti­ce şi-ar dori şi ar încer­ca să imple­men­te­ze acest lucru pen­tru că văd un model în Est. Dar aco­lo e cu totul altă men­ta­li­ta­te. Or, la ucrai­ne­ni, nu a fost posi­bil pe tim­pul lui Ianu­ko­vi­ci. Au fost dife­ri­te gru­pă­ri de oli­gar­hi care au lup­tat pen­tru pute­re, fiind­că întrea­ga zonă e puţin anar­hi­că, nu e baza­tă pe tra­di­ţi­i­le ruse, sau mai degra­bă pe cele tătaro-mongole care deter­mi­nă cul­tu­ra poli­ti­că rusă de la Ioan cel Groaz­nic încoa­ce. La noi, ori­cât s-ar stră­dui cine­va, nu este posi­bil, din punct de vede­re isto­ric şi al men­ta­li­tă­ţii.

— Ce îi împinge pe aceşti oligarhi să-şi dorească anumite funcţii?

— E lup­ta pen­tru pute­re poli­ti­că şi eco­no­mi­că, în pri­mul rând. E un lucru foar­te firesc, după mine. E firesc chiar şi în ţări­le occi­den­ta­le, când, de exem­plu, o com­pa­nie mare înce­pe să “înghi­tă” com­pa­nii mai mici. Ten­dinţa spre mono­pol e una fireas­că pen­tru o enti­ta­te. Alt­ce­va e că ten­dinţa nu e foar­te sănă­toa­să pen­tru soci­e­ta­te, pen­tru că, dacă o com­pa­nie deţi­ne mono­po­lul, cu tim­pul, sca­de cali­ta­tea pro­du­su­lui său şi com­pa­nia poa­te pro­pu­ne preţu­ri care nu sunt jus­ti­fi­ca­te, şi tot aşa. Con­cu­renţa este bună pen­tru pia­ţă şi este bună pen­tru demo­cra­ţie. Dacă vor­bim de forţe­le poli­ti­ce, ver­ti­ca­la nu va reu­şi, pen­tru că nu are cum să reu­şeas­că în zile­le noas­tre.

— De curând, aţi lansat o carte. La eveniment aţi spus că v-aţi inspirat în ceea ce aţi scris din experienţe pe care le-aţi trăit de-a lungul timpului. A existat o experienţă care v-a rămas în memorie?

— Nu ştiu dacă pot spu­ne că m-a mar­cat ceva anu­me. Poa­te rezis­tenţa oame­ni­lor în faţa unor situ­a­ţii mult mai difi­ci­le decât cea în care sunt mol­do­ve­nii acum. Am mun­cit în Bal­ca­ni cu refu­gi­a­ţii foar­te mult, m-am ocu­pat de con­stru­cţia case­lor dis­tru­se în tim­pul răz­bo­i­u­lui, am moni­to­ri­zat cazu­ri­le de cri­mă de răz­boi în curţi­le naţio­na­le. Pe par­cur­sul a 5-6 ani, cât am cutre­ie­rat zona bal­ca­ni­că, am văzut situ­a­ţii des­tul de proas­te pen­tru oame­ni. Vor­besc de oame­ni care au tre­cut prin sufe­rinţe ini­ma­gi­na­bi­le, dar care au un spi­rit puter­nic şi nu se lasă cu una, cu două.

— Ce credeţi că se va schimba în R. Moldova în 2017?

— Eco­no­mic, cred, lucru­ri­le vor rămâ­ne la fel. O anu­mi­tă sta­bi­li­za­re, pro­ba­bil, Guver­nul va reu­şi să asi­gu­re. Din punct de vede­re poli­tic, nu ştiu ce ar putea fi nou. Poa­te vor încer­ca să schim­be modul în care sunt aleşi depu­ta­ţii, des­pre asta se vor­bea. La capi­to­lul liber­tă­ţi, nu am să afirm că exis­tă un res­pect pen­tru aces­tea, dar nu exis­tă nici capa­ci­ta­tea de a mer­ge în dire­cţia stran­gu­lă­rii tota­le a aces­to­ra. Nici Voro­nin nu a putut s-o facă. Deci, în linii mari, nu cred că ne putem aştep­ta la eve­ni­men­te radi­ca­le, dar anul poli­tic, sper, ori­cum, să fie unul inte­re­sant.

— Vă mulţumim.

Pen­tru con­for­mi­ta­te, Ali­o­na Ciur­că