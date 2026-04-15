VIDEO „Umorul lui era vesel, dar sufletul – trist”: amintiri cu și despre Gheorghe Urschi, la ceremonia de rămas bun

Regele umorului, Gheorghe Urschi, a fost condus pe ultimul drum miercuri, 15 aprilie, după o ceremonie funerară organizată la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Foști colegi de scenă, admiratori și persoane publice și-au luat rămas bun de la maestrul care a marcat generații. „Când venea la concertul lui, toate greutățile le uitam”, a povestit o femeie în etate. În liniște, printre coroane și lumânări, au fost spuse glume și depănate amintirile celor care l-au urmărit și admirat decenii. „Umorul lui era vesel pentru public, dar sufletul lui era trist”, a mărturisit una dintre prietenele familiei Urschi.

Umoristul Gheorghe Urschi a decedat luni, 13 aprilie 2026, la vârsta de 78 de ani. Pe 15 aprilie, drapelul a fost arborat în bernă, fiind declarat doliu național. R. Moldova l-a petrecut pe ultimul drum pe umoristul, actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urschi. După ceremonia funerară de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, maestrul a fost înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Capitală.

În ultima perioadă, umoristul era internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în Secția Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pe 10 martie. În iunie 2011, Gheorghe Urschi a suferit un atac cerebral, urmând un an de spitalizare și o lungă perioadă de recuperare.

Gheorghe Urschi s-a născut în 1948 în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. În 1970 a absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. A fost actor la Teatrul Republican pentru Copii și Tineret „Luceafărul”. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole.

Gheorghe Urschi a scris cărți, a semnat câteva piese de teatru, scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte. A devenit vestit și datorită emisiunii televizate „Teatrul de miniaturi”, precum și concertelor susținute prin satele Moldovei împreună cu Maria Urschi, Gheorghe Pârlea, Doina și Ion Aldea-Teodorovici.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”, în 2012 i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i s-a acordat Premiul Național.