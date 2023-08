VIDEO „Au săpat pământurile, au stricat, n-au făcut înapoi și cu atât am rămas”. Nemulțumirea unor localnici din Drochia față de starea în care se află strada pe care locuiesc

Mai multe persoane care locuiesc pe strada Alecu Russo din orașul Drochia sunt nemulțumite de starea în care a ajuns să arate drumul care duce spre casele lor, după efectuarea lucrărilor de conectare la rețeaua de apă. Oamenii susțin că drumul, care deja era unul vechi, ajunge într-o stare deplorabilă, în special, în timpul ploilor abundente. O pensionară care întâmpină dificultăți locomotorii susține că se poate deplasa prin oraș doar cu taxiul, însă șoferii nu doresc să vină pe strada în care locuiește, pentru că nu vor să-și deterioreze automobilele.

Nina Cereteu, primara orașului Drochia, susține că drumul nu poate fi reparat, pentru că acesta nu a fost conectat încă la rețeaua de canalizare. Primara precizează că instituția pe care o conduce a pregătit un proiect pentru conectarea sectorului, în raza căruia se află strada Alecu Russo, la rețeaua centralizată de canalizare, însă acesta nu poate fi implementat din cauza lipsei banilor.

„Primărița noastră are grijă numai de centru, pe unde umblă ea, dar restul străzilor, fiecare se descurcă cum vrea”

Tamara Melniciuc, care locuiește pe strada Alecu Russo de peste 50 de ani, susține că din cauza lucrărilor efectuate în 2021, starea în care se află drumul este una care lasă de dorit. Femeia a menționat că locuitorii au trimis o solicitare colectivă către primărie pentru a fi reparat drumul, însă fără a avea succes. „După ce au tras apa, ne-au lăsat în urmă un dezastru, nici în cele mai mici sate nu-i așa ceva. Eu mă folosesc de taxi, dar el nu vrea să vină la mine, deoarece prin gropile acestea își strică mașina, dar eu fără taxi nu mă pot mișca, nu pot să merg la piață, nu pot să merg la policlinică, nicăieri. Eu am adus cu fiica grederul și a îndreptat drumul acesta. Era cât de cât, lumea se putea folosi, dar acum, să fi fost ieri ploaie, nu puteai ieși de aici. Mașina la jumătate de roată e în groapa cu apă. Iată că au tras apă, dar canalizare? De ce nu au făcut omenește, ca un gospodar? Au săpat pământurile, au stricat, n-au făcut înapoi și cu atât am rămas. De doi ani de zile tot cerem să se facă ceva. Noi am cerut și înainte, nu s-a făcut niciodată. Am scris la primărie, am iscălit toată strada. Nicio reacție”, ne zice, indignată, Tamara Melniciuc.

Un bărbat care locuiește pe această stradă de peste 20 de ani susține că solicitări către primărie pentru a fi reparat drumul au fost adresate de câteva ori. „De la primărie au spus să așteptăm că o să ne pună în rând, rândul a trecut de mai bine de 10 ani de zile și tot așa suntem. Când am venit eu pe strada asta, era cea mai bună din oraș. Oamenii, mână de la mână, au făcut-o. Și când au tras gazul, au luat și-au fărâmat-o, dar au promis că o să o facă înapoi. Așa și nu au mai făcut. Pe urmă, au tras apa. La fel, au promis că o să facă. Același rezultat. Primărița noastră are grijă numai de centru, pe unde umblă ea, dar pe restul străzilor, fiecare se descurcă cum vrea”, susține bărbatul.

O localnică ce se deplasează cu ajutorul unui baston a menționat că oamenii s-au dezamăgit de autoritățile locale și încearcă cu forțele proprii să întrețină drumul. „Au început să vină de la început niște proiectanți. În timpul alegerilor, au netezit puțin deasupra pământul, fiindcă le părea că să obțină la alegeri ceva, dar n-au câștigat nimic. Au lăsat totul baltă, ne-au scos și pietrele care erau aici și s-au început gropile, numai gropi. Când erau ploi mari, prin ograde curgea apă. Acum, din cauza secetei, noroi nu este, dar gropile au rămas. Lumea care face reparație prin ogradă scoate niște pietre și astupă ce mai poate. Încercăm să pară cât de cât binișor drumul. Totuși, dacă mașinile greu merg, dar cu un copil în cărucior, cum să mergi? Este clar că sunt drumuri și mai rele, dar acesta este un drum vechi, care se putea deja de reparat. Nu este foarte lung, se putea ceva de făcut, ca să se simtă că trăiești totuși într-un oraș”, punctează femeia.

„Nu putem să reparăm drumul până nu este conectat la rețeaua de canalizare”

Nina Cereteu, primara orașului Drochia, care se află la al doilea mandat, susține că strada Alecu Russo este parțial reparată. „Sectorul acesta, cum este numit în oraș, sectorul de la spital sau sectorul policlinicii, nu este conectat la rețelele de canalizare. Primăria a elaborat un proiect tehnic de construcție a rețelelor de canalizare în sectorul dat și suntem în căutare de fonduri. Evident, primăria nu dispune de asemenea resurse financiare și nici localnicii din sectorul dat nu au capacitate financiară ca să se conecteze de sine stătător la canalizare. Respectiv, atunci când noi selectăm străzile care urmează a fi reparate, se selectează după criteriul dacă străzile respective sunt conectate la toate rețelele inginerești”, declară primara.

„În prezent, noi întreținem strada, cu grederul, cu lucrări de poleitură a drumurilor. Altceva noi nu avem ce face, pentru că nu suntem atât de bogați ca să ne permitem să aruncăm banii pe o reparație capitală a străzii care pe urmă va fi săpată practic în totalitate. În acel proiect în care a fost conectată strada la apeduct, erau prevăzute lucrările de reabilitare a drumului în starea inițială doar pe porțiunea unde au fost efectuate săpături. Eu mai mult pot să vă zic, proiectul a fost din surse europene, licitația a fost petrecută de Agenția Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). Aici au fost verificatori din Germania, inclusiv, adică aici nu puteau să nu fie efectuate lucrările strict în conformitate cu devizul de cheltuieli și proiectul tehnic”, punctează primara orașului Drochia.

Proiectul operat de ADR Nord „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”, în valoare de 92 de milioane de lei, finanțat de Uniunea Europeană, a început în luna decembrie 2017 și a fost finalizat în aceeași lună a anului 2021. Proiectul prevedea construcția, reabilitarea și extinderea rețelei de apeduct din orașul Drochia, cât și construcția unei stații de tratare a apei potabile și a două stații de pompare.