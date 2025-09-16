SINTEZA ELECTORALĂ Sondaj – 3 partide ar accede în Parlament, corupere electorală în diasporă, Vlah — interzisă în Lituania

Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, doar trei partide ar accede în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei – cu 13,2% și Partidul Politic Partidul Nostru – cu 7,5%. Totodată, 26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă. Sondajul a fost prezentat de Comunitatea WatchDog și Centrul de cercetări sociologice CBS Research. Datele au fost colectate în perioada 6 – 13 septembrie, iar sondajul are o marjă de eroare de 2,9%.

Fostul polițist Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, a fost reținut marți dimineață, după mai mulți ani în care a fost de negăsit. Acesta încerca să se ascundă în podul unei case, în timp ce autoritățile făceau percheziții la membrii rețelei „Șor”.

Circa 20 de milioane de lei au fost ridicate marți de către ofițerii CNA în cadrul unor percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. De asemenea, au fost confiscate dispozitive electronice de stocare a datelor, precum și alte probe relevante, care susțin bănuiala finanțării ilegale.

Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și vine ca urmare a aplicării sancțiunilor internaționale impuse de Canada Irinei Vlah. La fel, marți, 16 septembrie, Lituania a anunțat aplicarea unei interdicții de a intra pe teritoriul țării pentru o perioadă de 5 ani pentru Irina Vlah, iar decizia a fost luată ca urmare a legăturilor sale cu Rusia.

În ultimele săptămâni, Ștefan Efros, un antreprenor stabilit în SUA, a lansat mai multe acuzații împotriva lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European. Efros a spus că, în campania electorală pentru prezidențialele din 2024, deși Ulianovschi a raportat la Comisia Electorală Centrală că a cheltuit doar 551 de mii de lei, în realitate, ar fi investit circa 1,4 milioane de dolari. Întrebat dacă îl cunoaște pe Efros și dacă acesta a fost un susținător al partidului, Ulianovschi a răspuns că „vin acuzații total nefondate”.

Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diasporă. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a menționat că astfel de acțiuni ilegale au fost sesizate state unde locuiesc numeroși cetățeni moldoveni: România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de marți, 16 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

