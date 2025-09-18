SINTEZA ELECTORALĂ Jurământ cu mâna pe Biblie, Furtună pierde cetățenia română? Investigație ZdG sub acoperire 

O nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă arată cum funcționează „Armata digitală a Kremlinului” în campania electorală pentru parlamentare. Sute de oameni sunt plătiți de la Moscova pentru a ataca partidul de guvernare pe rețelele de socializare. ZdG a mai dezvăluit că, după ce grupul activase în favoarea blocului „Victorie”, acum, în plină campanie electorală, rețeaua de troli a trecut de partea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, riscă să rămână fără cetățenia română. Surse citate de Euronews spun că ar putea fi invocat un articol din legea cetățeniei române, care se aplică în cazul persoanelor care au pregătit sau au săvârșit fapte ce constituie amenințări la adresa securității naționale a României. Furtună a spus că nu a fost anunțată.

Liderul CUB, Igor Munteanu, s-a jurat cu mâna pe Biblie că nu are „nicio legătură cu grupuri sau interese ostile democrației”. Jurământul lui Igor Munteanu vine în contextul în care CUB, alături de alte partide declarate pro-europene au fost acuzate în spațiul public că ar face jocurile Rusiei.

Sergiu Lazarencu, candidat PAS la alegerile parlamentare, a fost sancționat cu avertisment de către CEC, care a constatat nerespectarea prevederilor legale privind suspendarea din funcție pe perioada campaniei electorale. Decizia vine în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”, care a invocat că Lazarencu a ținut un discurs în cadrul unui eveniment unde a apărut inscripția „Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului”. PAS a argumentat că Lazarencu a participat la eveniment în calitate de „cetățean”, fără să transmită vreun mesaj electoral.

Joi, 18 septembrie, mai multe persoane au primit mesaje false, expediate din numele formațiunii PAS, prin care sunt îndemnați să meargă la o filială a partidului și să prezinte fotografia buletinului de vot pentru a primi o „remunerație financiară”, dacă votează pentru PAS.

O nouă zi, noi descinderi. CNA transmite că au fost efectuate peste 50 de percheziții în nordul țării, într-un dosar care vizează spălarea de bani, coruperea și finanțarea ilegală a partidelor politice. Conform primelor informații, sunt vizate 30 de persoane, printre care membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice.

Paginile de Facebook și Instagram ale Partidului „Viitorul Moldovei” și ale liderului formațiunii, Vasile Tarlev, au fost sparte. Anunțul a fost făcut pe 18 septembrie de Tarlev, care a catalogat aceasta drept „o provocare”.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de joi, 18 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.