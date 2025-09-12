SINTEZA ELECTORALĂ Agitație electorală la ore, sondaje „cu iz de manipulare”, gazul de 10 lei – istorie

Mai mulți cetățeni sunt contactați telefonic și solicitați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. O operatoare care a contactat alegătorii a declarat că lucrează pentru o asociație obștească din Comrat, condusă de Alla Fedoristova, care l-a sprijinit pe Alexandr Stoianoglo la prezidențiale, iar ulterior a distribuit postări ale Irinei Vlah.

Marc Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului Alternativa și candidat pe locul patru al formațiunii, a recunoscut într-o emisiune că, în 2003, i-a recomandat președintelui de atunci, Vladimir Voronin, să semneze documentul de federalizare a R. Moldova, cunoscut drept „Memorandumul Kozak”. Acesta prevedea transformarea țării într-un stat federal și menținerea trupelor rusești pe teritoriul țării pentru încă 20 de ani. Tkaciuk consideră că, de facto, R. Moldova este și astăzi o federație.

În timp ce unii candidați promit tarife la gaz de 6–8 lei, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat într-un mesaj către alegători că „tariful de 10 lei la gaz este deja istorie”. Potrivit acestuia, în prezent singura soluție este de a cumpăra gaz la un preț rezonabil de pe piață și, în paralel, să fie ridicate veniturile oamenilor astfel încât să facă față prețurilor.

Partidul Acțiune și Solidaritate folosește cel mai des resursele administrative în campania electorală. Asta arată cel de-al treilea raport de monitorizare, lansat pe 12 septembrie, de Asociația Promo-LEX. În total au fost documentate 52 de cazuri, dintre care 45 implică PAS. Încălcări similare, dar mai puține, au admis și candidații blocurilor „Alternativa” și „Patriotic”.

Agitație electorală în loc de lecții la Institutul de Educație Fizică și Sport. Mai mulți studenți au sesizat redacția TV8, precum că profesorul Veaceslav Manolachi, tot el și vicepreședinte al Partidului Mișcarea „Respect Moldova” și candidat pe locul 7 în lista partidului, ține discursuri și împarte ziare electorale în timpul orelor. Manolachi a recunoscut că a făcut campanie pentru partidul condus de Marian Lupu, dar spune că s-a întâmplat în timpul pauzei.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de vineri, 12 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.