VIDEO Diaspora și falsurile despre Europa. Antreprenorul Iurie Cojocaru, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Iurie Cojocaru, antreprenor, manager de restaurant, președintele uneia dintre cele mai mari comunități moldovenești din Marea Britanie și autorul cărții „Istorii din Străinătate”, despre percepția diasporei asupra campaniilor de dezinformare pro-ruse și despre felul în care narațiunile simpliste precum „păpușa PAS” sau „marioneta UE” influențează opinia publică din R. Moldova. Vorbim și despre rolul diasporei ca voce de echilibru, despre modul în care oamenii plecați pot explica realitățile europene și despre cum istoria personală și dorul de acasă modelează felul în care comunitățile moldovenești reacționează la manipularea informațională.