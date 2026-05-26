Zona de Securitate Sprijinul pentru reintegrare crește în regiunea transnistreană — fiecare al doilea locuitor ar vota pentru

Platforma media Zona de Securitate și comunitatea WatchDog.MD au prezentat marți, 26 mai, rezultatele unui studiu privind percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea R. Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit cercetării, fiecare al doilea locuitor al regiunii transnistrene sprijină reintegrarea celor două maluri. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, apropierea de malul drept este percepută la fel de importantă ca relațiile cu Federația Rusă, transmite Zona de Securitate.

Situația economică din stânga Nistrului continuă să se înrăutățească în contextul războiul rus din Ucraina, iar incertitudinile legate de statutul și viitorul regiunii transnistrene reprezintă una dintre cele mai importante probleme care îngrijorează majoritatea rezidenților malului stâng.

„Pe lângă probleme precum salariile mici sau sărăcia, îngrijorări de altfel întâlnite și pe malul drept, rezidenții regiunii transnistrene se declară ,,obosiți” de statutul nerecunoscut al regiunii și ,,așteaptă” o soluționare pașnică”, scrie Zona de Securitate.

O altă problemă identificată este cea a lipsei libertății cuvântului.

„Majoritatea respondenților recunosc că le este frică să se expună pe anumite subiecte politice. De asemenea, aceștia recunosc în discuțiile individuale că pe malul drept oamenii sunt mai liberi să își expună punctul de vedere și uneori au chiar mai mare influență asupra vieții politice”, se mai arată în sondaj.

Spre deosebire de 2025, criza energetică nu se mai regăsește printre principalele îngrijorări ale locuitorilor. După doi ani de criză, oamenii au început să se adapteze și să caute metode alternative de încălzire.

Sursa: Zona de Securitate

Fiecare al doilea locuitor al regiunii transnistrene sprijină reintegrarea celor două maluri. În doi ani, sprijinul pentru reintegrare a crescut cu 8%.

Nu este deja o noutate pentru nimeni că în regiunea transnistreană există locuitori care încă speră că Federația Rusă va reuși să ocupe Odesa și prin urmare va anexa ilegal malul stâng.

Cu toate acestea, tot mai multe voci din regiunea necontrolată de autoritățile de la Chișinău consideră că la momentul de față reintegrarea celor două maluri este cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor cotidiene ale oamenilor. Fiecare al doilea rezident al malului stâng ar sprijini, în cadrul unui potențial referendum, reintegrarea celor două maluri, un sprijin care este în creștere de la an la an.

După trei decenii în care oamenilor de pe malul stâng li s-a inoculat constant percepția că autoritățile de la Chișinău reprezintă ,,un inamic și un pericol” pentru regiunea transnistreană, totuși, circa 25% dintre respondenți se simt reprezentați de președinta Maia Sandu. Acest scor este chiar mai mare decât cel al liderului nerecunoscut V. Krasnoselski, însă nu este suficient pentru o reintegrare. Doar 18% dintre locuitorii regiunii se simt reprezentați de V. Krasnoselski.

În mare parte, deși oamenii nu îndrăznesc să critice autoritățile nerecunoscute din cauza cenzurii impuse, în discuțiile individuale adesea se face referire la faptul că așa zisa conducere de la Tiraspol este mai interesată de afacerile proprii decât de bunăstarea oamenilor.

Altfel spus, asistăm la o nemulțumire tot mai accentuată față de liderii nerecunoscuți ai regiunii, cu toate că, regimul, prin metode opresive și de control, dorește să construiască o cu totul altă percepție a realității politice de pe malul stâng.

Cu toate acestea, realitatea tragică a invaziei Ucrainei de către Rusia e mai puternică decât propaganda împotriva Chișinăului.

Circa 30% dintre rezidenții malului stâng recunosc în prezent că Rusia este o posibilă amenințare.

Este de menționat că atât SUA , cât și UE, nu mai sunt percepute într-o proporție la fel de mare ca reprezentând posibile amenințări de securitate cum se întâmpla în 2024 sau mai devreme.

Datele indicate au fost colectate prin intermediul unui chestionar online distribuit în cele 5 raioane din stânga Nistrului în perioada februarie – aprilie 2026 În total, 419 persoane au participat la sondajul online.

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, apropierea de malul drept este percepută la fel de importantă ca relațiile cu Federația Rusă, care nu mai este percepută drept singurul (și dezirabilul) partener economic și politic al regiunii transnistrene așa cum se întâmpla până în 2022.