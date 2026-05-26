Moscova încearcă să destabilizeze democrațiile europene, afirmă Ursula Von der Leyen la Vilnius, după alertele cu drone în țările baltice

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, aflată marți, 26 mai, în vizită la Vilnius, a dat vina pe Rusia pentru recentele alerte cu drone din statele baltice, acuzând-o că încearcă „să destabilizeze societățile democratice” ale UE, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Locuitorii țărilor baltice trec prin ceva despre care mulți credeau că ține de un alt timp. Alerte aeriene, familii refugiate în adăposturi, școli închise, transporturi suspendate. Astfel este realitatea la frontiera de est a Europei în 2026. Nu sunt incidente izolate, este o strategie deliberată a Rusiei care încearcă să destabilizeze societățile noastre democratice. Dar la fel ca pe câmpurile de luptă din Ucraina, Rusia a eșuat”, și-a exprimat indignarea Ursula von der Leyen.

Șefa executivului european a făcut aceste declarații într-un briefing de presă în capitala lituaniană, la finalul unor consultări cu președinții Lituaniei, Gitanas Nauseda, Letoniei, Edgars Rinkevics, și Estoniei, Alar Karis.

Statele baltice, foste republici sovietice care au o lungă frontieră cu Rusia, înregistrează de mai multe săptămâni un număr crescând de intruziuni și de căderi de drone pe teritoriile lor.

Ele acuză Rusia că a deviat deliberat de la traiectoria lor drone ucrainene menite inițial să lovească instalații industriale și terminale petroliere în regiunea Sankt-Petersburg situată în Golful Finlanda.

Săptămâna trecută, apropierea unei drone a declanșat o alertă fără precedent de atac aerian la Vilnius. Șeful statului și șefa guvernului au fost duși în adăposturi antiaeriene, iar locuitorii au fost invitați să găsească refugiu în subsoluri, garaje și alte locuri desemnate.

Aceste incidente nu s-au soldat nici cu victime, nici cu pagube materiale semnificative, dar au scos la iveală carențele din apărarea aeriană a acestor țări, adesea incapabile să detecteze dronele sau să le neutralizeze.

„Aceste incidente au scos la lumină vulnerabilitățile” apărării europene și „necesitatea de a ne elimina lacunele”, a avertizat șefa executivului UE.

În materie de pregătire, statele membre UE de pe flancul estic – de asemenea membre NATO – sunt cele care vor da măsura, din moment ce „ceea ce voi trăiți astăzi, restul Europei ar putea cunoaște mâine”, a subliniat Ursula von der Leyen.