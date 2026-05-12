Zona de Securitate Sheriff a transferat 100 de milioane de ruble în fondul „Împreună”, iar în regiunea transnistreană ar putea fi prelungită starea de urgență în economie

Pretinsele autorități din regiunea transnistreană vor să prelungească starea de urgență în economie până pe 17 iunie inclusiv. Un decret în acest sens al așa-numitului lider Vadim Krasnoselski urmează să fie examinat mâine de pretinsul Soviet Suprem, relatează Zona de Securitate.

În acest context, compania „Sheriff”, care controlează active-cheie din regiune, a donat 100 de milioane de ruble transnistrene (peste 100 de milioane de lei moldovenești, n.r.) către Fondul de sprijin social „ÎMPREUNĂ”. Prin intermediul acestuia, locuitorilor regiunii și mediului de afaceri li se propune să transfere bani pentru plăți sociale, inclusiv salarii, pensii și indemnizații.

Zona de Securitate scrie că anul trecut două companii care fac parte din holdingul „Sheriff” au primit din bugetul local investiții de 46 de milioane de ruble.

Recent, Zona de Securitate a notat că pretinsele autorități ale regiunii transnistrene au creat Fondul de sprijin social „ÎMPREUNĂ” și le-au cere mediului de afaceri și locuitorilor să transfere bani în acest fond. Mijloacele ar urma să fie direcționate către salarii, pensii, indemnizații și alte plăți sociale.

Cu un astfel de apel a venit așa-numitul premier, Alexandr Rozenberg. El a declarat că economia regiunii se află într-o stare critică din cauza restricțiilor externe, a problemelor logistice și a consecințelor sistării livrărilor de gaze la începutul anului 2025.

În adresare se menționează că monitorizarea încasărilor și a cheltuielilor va fi „deschisă și transparentă”.

De asemenea, pentru fond a fost lansat un site separat. Pe acesta, se promite publicarea numelor donatorilor și a sumelor transferate de aceștia.