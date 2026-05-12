Marta Kos, îndemn către țările UE pentru deschiderea până în iulie a clusterelor de negociere pentru R. Moldova și Ucraina

Marta Kos a îndemnat țările membre ale Uniunii Europene să deschidă oficial toate clusterele de negociere pentru R. Moldova și Ucraina până în iulie. Anunțul a fost făcut de către oficială marți, 12 mai, în marja Consiliului Afaceri Externe.

„Astăzi voi propune țărilor membre UE să deschidă oficial toate capitolele de negociere. Primul capitol ar putea fi deschis sub președinția rotativă (a Consiliului Uniunii Europene, n.r.) a Ciprului, iar celelalte cinci capitole sperăm că le vom putea deschide în iulie”, a declarat Kos pentru presă.

Aceasta a mai adăugat că „am depus o muncă preliminară considerabilă, iar acum totul este pregătit pentru deschiderea oficială a capitolelor.”

I urged EU foreign ministers meeting in Brussels today to formally open all the negotiation clusters for Ukraine and Moldova before Summer.



R. Moldova a deschis marți, 17 martie, negocierile tehnice și pentru ultimele trei grupuri de capitole de negociere: Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate, precum și Resurse, agricultură și coeziune, a anunțat de la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Uniunea Europeană a acordat, la 23 iunie 2022, statutul de țară-candidat pentru R. Moldova. La 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE.

Guvernul de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu, spera în noiembrie 2025, să deschidă negocierile de aderare cu UE „cel puțin la nivel tehnic”, obiectivul Guvernului și al președintei Maia Sandu fiind ca negocierile să se încheie în 2028, iar aderarea propriu-zisă să se producă până în 2030.



Comisia Europeană crede că obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil”.