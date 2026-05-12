VIDEO Ședința CSM: Raportul privind promovarea evaluării repetate de către o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, acceptat de Consiliu

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 12 mai, în ședință pentru a examina 10 subiecte.

UPDATE 15:15 CSM a amânat și examinarea contestațiilor depuse de membrul Consiliului Superior al Magistraturii Ion Guzun și Inspecția judiciară, împotriva hotărârii din 27 februarie 2026 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorilor Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău și a unui ex-judecător de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 15:00 Garri Bivol solicită CSM anularea hotărârii Colegiului disciplinar din 12 decembrie 2025, în urma căreia a fost eliberat din funcție. Acesta nu a participat la ședința CSM, avocatul său comunicând că este internat în spital. Astfel, fostul judecător a cerut amânarea examinării subiectului.

UPDATE 14:50 CSM a admis demersul Ruxandei Panuș cu privire la amânarea examinării cererii de înaintare repetată a propunerii de numire în funcție. Totodată, CSM a va solicita Uniunii Avocaților și Serviciul de Informații și Securitate să se expună din nou asupra accesului avocatului lui Panuș la secretul de stat.

UPDATE 12:40 CSM a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Natalia Mămăligă, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

Natalia Mămăligă a fost, timp de patru ani (2000-2004) specialist coordonator al secției juridice și cadre, Departamentul construcții, locuințe și amenajare a Primăriei mun. Chișinău. Tot atunci, ea a lucrat ca lector asistent prin cumul, Catedra Științe Juridice a Academiei de Administrare Publică de pe lângă președinte. În perioada 2004 – 2007 a ocupat funcția de specialist principal al secției juridice și cadre a Direcției genarale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău, iar în anii 2007 – 2015 a fost asistent judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Printr-un decret al președintelui R. Moldova din 24 aprilie 2015, Natalia Mămăligă este numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sectorul Centru.

În 2018, judecătoarea Natalia Mămăligă a decis excluderea candidatei Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcția de primar a mun. Chișinău. Asta după ce reprezentanții Partidului Unității Naționale s-au adresat în instanța de judecată, susținând că Reghina Apostolova ar fi finanțată din bani proveniți din străinătate.

Natalia Mămăligă

UPDATE 12:15 Cei 17 judecători numiți recent de președinte Maia Sandu au depus jurământul.

Legea prevede că, înainte de a începe să-și exercite funcția, judecătorul este obligat să depună următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile ţării, drepturile şi libertățile omului, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin”.

Dumitru Darea Nelea Codreanu Dionisie Cebotărean Adela Cazacu

Ecaterina Gavrilița Ecaterina Gaina Elena Fortuna Daniela Devder

Ghenadie Prețivatîi Serghei Pleșca Mariana Gîrleanu Lucian Ghervas

Stanislav Ungureanu Dumitru Tărăcilă Alisa Stratila Elena Roibu Ion Țurcan

UPDATE 11:52 Evaluarea tuturor judecătorilor din primele instanțe de către o comisie de evaluare externă a trezit nemulțumirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La începutul ședinței de marți, 12 aprilie, membra Aliona Miron a făcut declarații „în contextul discuțiilor care sunt tot mai aprinse” și a „acelor întrebări pe care i le pun colegii tot mai frecvente – dacă va avea loc full vetting sau vettingul de către Comisia de evaluare”.

Fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție a sugerat că Ministerul Justiției ar fi acționat fără respect față de CSM, menționând un atentat la activitatea Consiliului.

UPDATE 10:25 CSM va examina raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Natalia Mămăligă, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

În procedura de reevaluare a judecătoarei Natalia Mămăligă, candidată pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, Comisia a constatat, atât în etapa de evaluare inițială, cât și în cea de reevaluare, că aceasta întrunește criteriile de integritate stabilite de lege: „Concluzia este identică celei formulate în cadrul evaluării inițiale, nefiind identificate circumstanțe noi care să conducă la modificarea constatării anterioare”.

Candidata la funcția de judecător Ruxanda Panuș cere din nou înaintarea propunerii repetate președintelui de numire în funcție.