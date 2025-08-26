Zona de Securitate: Krasnoselski intenționează să își majoreze salariul cu peste 50%, în plină criză

Luni, 25 august, pe site-ul oficial al liderului regimului separatist a apărut avizul lui Vadim Krasnoselski asupra proiectului de lege „Cu privire la salariul angajaților din sectorul bugetar”, potrivit documentelor analizate de Zona de Securitate. În prima anexă la document este menționat: salariul așa-numitului președinte va fi de 1100 RU MZP.

Pentru referință, RU MZP este o unitate convențională utilizată pentru calcule în regiune. Conform datelor așa-numitei Bănci Centrale, din 2025 un RU MZP este egal cu 14,50 ruble locale, ceea ce înseamnă că viitorul salariu al lui Krasnoselski va fi de 15.950 ruble. Aceasta constituie aproximativ 990 de dolari, conform cursului aceleiași bănci.

Anterior, conform versiunii actuale a legii, publicată pe site-ul așa-numitului Soviet Suprem, salariul liderului era de 700 RU MZP, adică aproximativ 630 de dolari.

Astfel, majorarea depășește 50%. Aceste sume nu includ primele, sporurile și alte plăți. Este vorba doar de salariul de bază.

În nota explicativă la proiectul de lege se menționează că „necesitatea elaborării proiectului de lege este determinată de deficiențele sistemului existent de remunerare în sfera bugetară”.

„Odată cu creșterea numărului de unități de personal reduse, crește mărimea salariului și, respectiv, sarcina și responsabilitatea pentru angajații rămași. Crește productivitatea muncii”, se arată în nota explicativă a sovietului.

Important: proiectul de lege nu a fost deocamdată adoptat.

De menționat că de la 1 ianuarie 2025, regiunea transnistreană se confruntă cu o criză a gazelor care a evoluat într-o criză economică fără precedent. În iunie și iulie, angajații din sectorul bugetar și-au primit salariile în două tranșe, nu integral, din cauza lipsei banilor în bugetul local.