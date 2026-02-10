Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” urmează să fie lichidată. Motivele invocate. Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern

Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Tvardița” urmează să fie lichidată. Decizia este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern, inclus pe agenda ședinței din 11 februarie. ZAL „Tvardița” se află în sudul țării și a fost lansată în 2001.

Conform documentului, pe parcursul perioadei de funcționare, ZAL „Tvardița” a contribuit la atragerea de investiții și la crearea locurilor de muncă la nivel local, având un rol important în susținerea activității economice în cadrul localității Tvardița, în special în etapele inițiale de dezvoltare ale zonei. Pentru o comunitate locală de dimensiuni reduse, existența zonei libere a reprezentat un instrument relevant de stimulare economică și de menținere a ocupării forței de muncă, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Valoarea totală a investițiilor realizate până la 31 decembrie 2024 a constituit 24,0 milioane de dolari ceea ce reprezintă 3,9% din totalul investițiilor efectuate în zonele economice libere, comparativ cu 9,7% în anul 2010.

„Contribuția fiscală a ZAL „Tvardița” la bugetul public național se situează la nivelul de 0,5% din totalul impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii achitate de rezidenții ZEL-urilor, iar valoarea investițiilor realizate per hectar valorificat este de 16,8 mii USD/ha, indicator determinat de suprafața limitată a platformei și de profilul activităților desfășurate. În acest context, ca urmare a încetării regimului de zonă liberă, precum și în cadrul procesului de realiniere a politicii industriale, se preconizează tranziția activităților economice desfășurate pe platforma ZAL „Tvardița” către regimul economic general, în concordanță cu angajamentele europene și cadrul normativ național”, se arată în proiectul hotărâre.

La fel, în document se menționează că încetarea regimului de zonă liberă aplicabil ZAL „Tvardița” nu presupune și lichidarea întreprinderilor rezidente, care, după consolidarea capacităților economice, își vor continua activitatea în conformitate cu legislația generală. În document se precizează că rezidenții ZAL „Tvardița” au fost informați în prealabil cu privire la expirarea termenului de funcționare a zonei, iar contractele încheiate între Administrația ZAL „Tvardița” și rezidenți au fost valabile exclusiv pe durata funcționării regimului de zonă liberă.