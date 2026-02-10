Plățile la Aeroportul Internațional Chișinău, permise DOAR în lei pentru cetățenii moldoveni

Cetățenii moldoveni și persoanele rezidente în R. Moldova vor trebui să achite doar în lei cumpărăturile făcute în Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentanții aerogării marți, 10 februarie, după un răspuns al Băncii Naționale a Moldovei.

Conform unui comunicat de presă, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova, persoanele rezidente ale Republicii Moldova au obligația de a efectua plățile către vânzători rezidenți exclusiv în moneda națională – leul moldovenesc (MDL).

„Această regulă se aplică tuturor magazinelor din incinta Aeroportului Internațional Chișinău, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, precum și celor situate în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, inclusiv în zona de securitate cu acces restricționat. Clarificările respective se bazează pe răspunsul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la solicitarea Aeroportului, precum și prevederile legii privind reglementarea valutară, art. 20, care stipulează că „plățile efectuate între rezidenți se realizează exclusiv în moneda națională””, notează întreprinderea de stat.

Astfel, la efectuarea fiecărei tranzacții comerciale este necesară prezentarea unui act de identitate sau a pașaportului, pentru stabilirea statutului de rezident sau nerezident al cumpărătorului.