La CEC a avut loc o ședință cu reprezentanții UTA Găgăuzia privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară

La Comisia Electorală Centrală (CEC) a avut loc o ședință cu reprezentanții UTA Găgăuzia privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară. La ședință a participat președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, deputații Adunării Populare, Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher și vicepreședintele CEC, Pavel Postica. În cadrul discuției au fost examinate posibilele căi de soluționare a situației administrativ-normative privind organizarea alegerilor regionale pentru noua componență a Adunării Populare a Găgăuziei, se arată în comunicatul de presă emis de CEC.

La fel, CEC a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Comisia scrie că părțile „împărtășesc convingerea că în interesul celor circa 130 de mii de alegători din Unitatea Teritorială Autonomă incertitudinea urmează a fi înlăturată în cel mai scurt timp”. Totodată, în comunicat se menționează că reprezentanții ambelor instituții și-au manifestat deschiderea de a continua și aprofunda dialogul pentru a asigura dreptul la vot al alegătorilor din autonomie.

„Ca o primă idee a fost discutată oportunitatea creării unui grup de lucru interinstituțional și reprezentativ care ar scoate în evidență divergențele dintre prevederile Codului electoral nr.325/2022 și actele normative din autonomie, cu soluții de armonizare a acestora. Această idee urmează a fi explorată atât de Adunarea Populară, cât și de către Comisia Electorală Centrală, în eventualitatea cooptării sau implicării altor părți interesate”, se arată în comunicat.

În conformitate cu prevederile programului calendaristic, perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local începe pe 16 februarie 2026. Campania electorală va începe pe 17 aprilie 2026.

Alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. Pentru aceeași zi este planificat și un referendum local privind revocarea primarului va avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.

Dmitri Constantinov – condamnat la 12 ani de închisoare și anunțat în căutare

La data de 26 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Comrat l-au condamnat la 12 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Totodată, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Dmitri Constantinov, din momentul reținerii. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința.

Ulterior, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că au inițiat un dosar de căutare în baza căruia Constantinov „urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”.

Abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei

Dmitri Constantinov a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și delapidarea averii străine în mai 2025.

Potrivit Procuraturii UTA Găgăuzia, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția de director al unei societăți comerciale din orașul Comrat, împreună cu alte persoane, prin abuz de serviciu, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul altei entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia.

„Mai mult, au fost încheiate contracte fictive care au adus compania în stare insolvență, iar în consecință a fost intentarea procedura de insolvabilitate.

Directorul intenționat a tăinuit discrepanța existentă între datele din rapoartele financiare, astfel cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții deosebit de mari, în sumă de peste 46 milioane lei. Același bărbat este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 mii lei.

În cadrul cauzei penale, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul”, menționau anterior procurorii.

Detalii despre activitatea lui Dmitri Constantinov

Dmitri Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei din februarie 2022 până în noiembrie 2025, atunci când și-a anunțat plecarea din funcție. Acesta a declarat că pleacă din motive de sănătate și susținea că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice.

Constantinov a fost unul din cei prezenți la Moscova în momentul creării blocului „Victorie”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor.

La fel, Constantinov s-a întâlnit cu Șor în Israel. La scurt timp după întâlnire însă, într-un interviu pentru Europa Liberă, acesta a declarat că nu s-ar mai vedea cu el dacă ar apărea o astfel de oportunitate. „M-a dezamăgit, m-a mințit și nu mai am nicio dorință”.

Dmitrii Constantinov este inginer zootehnist de profesie. A condus câteva întreprinderi zootehnice și firme private. A ajuns pentru prima dată deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în 1995.