WSJ: Liderii europeni elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. „Statele Unite au oferit Kievului o ofertă proastă”

Liderii europeni elaborează propriul plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au oferit Kievului o „ofertă proastă”, potrivit oficialilor europeni.

Planul european este o alternativă la cel american elaborat recent de Washington, care satisface efectiv cerințele formulate în mod repetat de Vladimir Putin. Europenii îndeamnă Ucraina să le susțină planul, care se așteaptă să fie mai favorabil acesteia, dar Kievul nu a fost încă de acord să se alăture, relatează WSJ. Europa speră să pregătească propria versiune a acordurilor de pace în câteva zile.

Oficialii și diplomații UE și-au exprimat nemulțumirea față de schimbarea de abordare a Washingtonului, despre care spun că a insistat încă o dată asupra a ceea ce numesc o „oferă proastă” pentru Ucraina, relatează Politico. „Desigur, acest lucru este îngrijorător, dar trebuie să ne menținem poziția”, a declarat un diplomat UE publicației. „Dacă Rusia își asumă responsabilitatea, este doar o chestiune de timp până când vom vedea o nouă agresiune nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva statelor membre ale UE și NATO.” Potrivit unui oficial european de rang înalt, planul propus de SUA este pur și simplu o listă de „puncte pentru a-l satisface pe Putin” și că este un plan foarte slab.

Cancelarul german Friedrich Merz lucrează „foarte intens” pentru a coordona un răspuns european care să-i permită să ofere Ucrainei termenii potriviți pentru un acord de pace, a declarat un oficial german pentru Politico.

Oficialii europeni spun că SUA nu s-au consultat cu ei la elaborarea planului său. Ucraina, de asemenea, a fost în mare parte marginalizată. Cu toate acestea, oficialii americani insistă că coordonează cu atenție termenii acordului cu Kievul, potrivit Wall Street Journal. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a aprobat „cea mai mare parte a planului” în timpul discuțiilor cu oficialii americani, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt. Cu toate acestea, Umerov a fost informat despre acest lucru abia în ultimele zile.

Vineri, el a negat informațiile conform cărora ar fi fost de acord cu o parte din planul SUA, potrivit Financial Times. „Analizăm cu atenție propunerile partenerilor noștri în cadrul principiilor de neclintit ale Ucrainei – suveranitate, securitatea poporului și o pace dreaptă… așteptând aceeași atitudine respectuoasă față de poziția Ucrainei”, a declarat Umerov.