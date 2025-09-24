Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia

Volodimir Zelenski avertizează, într-un discurs la Adunarea Generală a ONU, că Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia. Rusia vrea să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului”. Președintele Ucrainei atrage atenția că continuarea războiului din Ucraina „alimentează o cursă a înarmării tot mai periculoasă, accentuată de AI”, scrie biziday.ro.

În cadrul unui discurs la Adunarea Generală a ONU de la New York, președintele ucrainean Volomir Zelenski a vorbit despre războiul din Ucraina, spunând că cu fiecare an în care acest război continuă, armele devin și mai letale, iar Rusia este singura vinovată pentru acest lucru”.

Mai departe, a avertizat că oprirea războiului în prezent este o variantă mai ieftină decât construirea ulterioară de grădinițe subterane sau buncăre masive pentru infrastructura critică. Oprirea lui Putin acum este mai ieftină decât încercarea de a proteja fiecare port și fiecare navă de teroriști cu drone maritime. Oprirea Rusiei acum este mai ieftină decât să ne întrebăm cine va fi forța care va crea o simplă dronă care transportă o ogivă nucleară”, a spus el.

Acesta a întrebat retoric liderii prezenți la adunare dacă țările lor au protecția necesară împotriva amenințărilor de acest fel și i-a îndemnat să folosească tot ce avem împreună pentru a forța agresorul să se oprească și numai atunci vom avea o șansă reală ca această cursă a înarmărilor să nu se termine într-o catastrofă pentru noi toți”. Președintele ucrainean a pus accentul pe faptul că Putin va continua să extindă războiul și “cum v-am spus și înainte, războiul din Ucraina este doar începutul”.

Acesta a pus accentul și pe situația interferențelor rusești din Republica Moldova, înaintea alegerilor din weekend, adăugând că am pierdut deja Georgia în Europa. Drepturile omului și caracterul european al sistemului de stat sunt în continuă scădere acolo, iar Georgia este dependentă de Rusia. De mulți, mulți ani, și Belarus se îndreaptă spre dependența de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova. Este important să ne amintim cum lumea a ignorat odată necesitatea de a ajuta Georgia după atacul Rusiei. Moldova nu trebuie pierdută”.

Zelenski a făcut o comparație cu modul în care Iranul a reușit să își extindă influența politică și militară asupra Libanului prin intermediul grupării Hezbollah. Iranul a înarmat și finanțat această grupare de zeci de ani, transformând-o într-o putere militară paralelă cu armata libaneză, iar Hezbollah a intrat treptat în structurile politice ale Libanului.

The Guardian remarcă că, în discursul său, președintele ucrainean și-a format argumentele la o scară mai largă, prin faptul că a menționat în mod explicit crize din alte părți ale lumii, inclusiv din Georgia, Moldova, Palestina, Somalia, Liban, Sudan și Siria. Zelenski s-a adresat și partenerilor comerciali ai Rusiei, spunând că răspunsul lor va decide dacă Rusia va putea continua agresiunea.

„Războiul a afectat deja prea mulți oameni pentru a ne preface că nu are nicio legătură cu noi. Deci depinde de voi dacă contribuiți la pace sau continuați comerțul cu Rusia și susținerea acesteia prin care poate să finanțeze acest război”, a declarat acesta.

Liderul ucrainean i-a mulțumit încă o dată lui Donald Trump pentru sprijinul acordat după discuțiile purtate marți, în contextul în care președintele american a declarat că Ucraina, cu ajutorul statelor europene, poate să își obțină înapoi toate teritoriile pierdute.