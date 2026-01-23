Zelenski declară că a ajuns la un acord cu Trump privind livrarea de rachete Patriot către Ucraina

La Forumul Economic Mondial de la Davos, președinții Statelor Unite și Ucrainei au convenit asupra furnizării de muniție pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, potrivit Ukrinform.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat aceste lucruri în timp ce discuta cu tinerii de la cel de-al Doilea Forum Național al Tinerilor Talenți, răspunzând la o întrebare despre rezultatele vizitei sale la Davos, relatează un corespondent Ukrinform.

„Am vorbit cu președintele Trump și am primit – nu voi spune câte – rachete PAC-3 pentru sistemul Patriot”, a spus Zelenski.

Președintele a adăugat că vizita sa la Davos a abordat atât probleme globale, cât și obiective practice specifice.

„Am discutat despre chestiuni globale, dar am rezolvat și o problemă care reflectă clar de ce am mers acolo”, a spus Zelenski.

După cum a relatat anterior presa din Ucraina, în timpul activităților Casei Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos, au fost semnate trei acorduri care vizează restaurarea și reconstrucția în diverse sectoare ale economiei Ucrainei, inclusiv energetic.

Întâlnire Trump-Zelenski la Davos

Potrivit administrației prezidențiale de la Kiev, discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Davos au durat aproape o oră, iar cei doi lideri au avut inclusiv un scurt dialog tête-à-tête. La Kiev, întrevederea a fost apreciată drept „bună”.

La rândul său, Trump a declarat jurnaliștilor că procesul de negociere continuă și că mai sunt multe de făcut. „Mâine va avea loc o întâlnire cu Rusia, cu președintele Vladimir Putin. A fost o întâlnire bună cu Zelenski, toți își doresc ca războiul să se încheie”, a spus președintele SUA.

Niciuna dintre părți nu a oferit detalii concrete despre conținutul discuțiilor.