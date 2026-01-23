Putin spune că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele rusești

Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner despre posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consiliul Păcii” al președintelui Donald Trump, a transmis, vineri, un oficial de la Kremlin, potrivit CNN.

„În timpul schimbului de opinii privind Consiliul Păcii, s-a subliniat disponibilitatea noastră de a aloca un miliard de dolari din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară pentru bugetul acestei organizații”, a declarat, vineri, Yury Ushakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Restul fondurilor din aceste rezerve, care au fost înghețate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, „ar putea fi direcționate către reconstrucția teritoriilor afectate în timpul operațiunilor de luptă”, a spus Ushakov. Acest lucru s-ar întâmpla numai după „încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Declarațiile lui Ushakov au fost oferite jurnaliștilor imediat după încheierea unei întâlniri maraton de la Moscova între Vladimir Putin și delegația americană condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuția de la Kremlin nu a fost doar despre miliardul de dolari, ci a servit drept „undă verde” pentru prima întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina de la începutul invaziei. Delegațiile celor trei țări se află deja la Abu Dhabi pentru discuții ce vor dura două zile.

Trump a prezentat joi, la Davos, controversatul său „Consiliu al Păcii”. Acesta oferă statelor membre locuri permanente în schimbul unei sume de 1 miliard de dolari. Putin a fost invitat să se alăture consiliului și a sugerat atunci că deși restul activelor ar merge spre reconstrucția Ucrainei după pace, primul miliard ar putea fi direcționat „imediat” către reconstrucția în Gaza.

Scopul principal al „Consiliului pentru Pace”, propus de Donald Trump, îl reprezintă finalizarea războiului din Fâșia Gaza printr-un plan dedicat, a anunțat Casa Albă.