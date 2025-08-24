Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei: „Construim o Ucraină suficient de puternică pentru a trăi în siguranță și pace”. Mesajul Maiei Sandu

Astăzi, 24 august, Ucraina, țară aflată în mijlocul unui război cu Rusia, sărbătorește ziua Independenței. Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj pe rețele cu această ocazie. La 34 de ani de la declararea Independenței Ucrainei, și Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean.

Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

„Construim o Ucraină suficient de puternică și puternică pentru a trăi în siguranță și pace. Așa că aici, în această piață, în Piața Independenței noastre, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii și nepoții noștri vor sărbători Ziua Independenței. În pace. În calm. Cu încredere în viitor. Cu respect. Și cu recunoștință față de toți cei care au apărat Ucraina în acest război pentru Independență. Față de cei care au rezistat, care au învins, care au obținut victoria”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski pe rețele.

Maia Sandu: „Curajul Ucrainei oprește extinderea războiului și protejează suveranitatea Moldovei”

„Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, onorăm curajul poporului vecin, care își apără în fiecare zi dreptul la libertate. Ținând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră”, a subliniat șefa statului.

În acest an, Ucraina sărbătorește 34 de ani de la declararea Independenței față de Uniunea Sovietică, adoptată în 1991.