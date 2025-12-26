Zelenski a declarat că acordul dintre Ucraina și SUA este „aproape gata”

Acordul dintre Ucraina și SUA este aproape gata, iar problema semnării lui depinde de modul în care va decurge întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Meduza.

„În opinia mea, văd acum că între noi și Statele Unite acordul este aproape gata, iar întrebarea dacă să fie semnat sau nu este deja o chestiune secundară, după părerea mea, în funcție de formatul în care va avea loc întâlnirea noastră”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor.

Potrivit președintelui ucrainean, au fost pregătite primele ciorne ale mai multor documente. Totodată, rămân probleme care trebuie discutate la nivelul liderilor statelor. În special, este vorba despre garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale și dezvoltarea economică.

Zelenski a menționat că există 20 de puncte și patru părți — Ucraina, SUA, Rusia și UE —, astfel încât un tratat final de pace nu poate fi semnat fără coordonarea cu toți. În același timp, înțelegerile bilaterale sunt discutate separat, a precizat el.

Liderul de la Kiev a confirmat, de asemenea, că întâlnirea cu Trump va avea loc, cel mai probabil, pe 28 decembrie, în Florida.

Volodimir Zelenski a numit anterior planul de pace în 20 de puncte, elaborat în urma discuțiilor dintre Kiev și Washington, drept „documentul de bază privind încheierea războiului”. Rusia nu a comentat public acest plan. Totuși, sursele Bloomberg au declarat că Moscova consideră versiunea actuală a planului doar ca un punct de plecare pentru negocieri ulterioare, întrucât în ea lipsesc „puncte importante pentru Federația Rusă și răspunsuri la multe întrebări”.