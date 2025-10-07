Zece răniți și patru persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit parțial în Spania

Circa zece persoane au fost rănite și patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit parțial marți, a anunțat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP și Reuters, citat de Agerpres.

„Patru muncitori care lucrau pe șantier (…) sunt în prezent dați dispăruți”, a declarat el pentru presă la locul accidentului.

„Există mai mulți răniți, în jur de zece conform ultimelor informații, majoritatea fiind răniți ușor, dar unul dintre ei a fost rănit mai grav, prezentând fracturi”, a adăugat el.

Serviciile de salvare din Madrid au anunțat că „Protecția Civilă a preluat trei muncitori răniți, niciunul în stare gravă. Unii dintre colegii lor sunt dați dispăruți”. Ele au menționat pe rețeaua X „prăbușirea mai multor etaje dintr-o clădire în construcție”.

Una dintre cele trei persoane rănite a fost transportată la spital, a declarat pe rețeaua X primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida.

Potrivit acestei surse, 11 echipe de pompieri, polițiști și Protecția Civilă lucrează în prezent pentru a securiza clădirea situată în apropiere de Plaza Mayor din Madrid și pentru a căuta eventuale persoane dispărute. Forțele de ordine au instituit un perimetru de securitate în zona afectată, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.

Clădirea era transformată în hotel de către dezvoltatorul Rehbilita, conform informațiilor de pe site-ul său.

„Poliția lucrează cu drone”, au declarat serviciile de urgență din Madrid pe X, adăugând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Clădirile din apropierea imobilului prăbușit sunt în curs de evacuare, a mai spus sursa citată.