Vremea se menține caldă în R. Moldova. Prognoza meteo pentru 18 septembrie

Vineri, 18 septembrie 2026, vremea va fi predominant caldă cu cer variabil în R. Moldova, conform prognozei Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În centrul țării, potrivit prognozei emise de AMM, temperaturile vor urca până la +25°C, Vântul va sufla cu viteze de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 55%.

În nordul țării, se așteaptă averse cu descărcări electrice, cu temperaturi de până la +21°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 18 km/h, iar umiditatea va ajunge la 60%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +27°C. Vântul va sufla cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 60%.