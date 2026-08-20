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Vreme variabilă și călduroasă pentru joi: temperaturile vor ajunge până la 36°C în sudul țării
Joi, 20 august 2026, vremea va fi caldă, cu cer variabil. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile vor fi de peste 30°C în toate regiunile țării.
În centrul țării, maximele vor ajunge la 34°C. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km/h.
În nord, temperaturile vor ajunge la 32°C ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km/h.
În sudul țării, va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36°C. Vântul va sufla din sud cu viteze de până la 18 km/h.