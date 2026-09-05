Vreme instabilă în centrul și nordul țării: prognoza meteo pentru sâmbătă, 5 septembrie

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) prognozează pentru sâmbătă, 5 septembrie, vreme instabilă în centrul și nordul țării, unde sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest cu până la 27 km/h.

În centrul țării, temperaturile vor ajunge la 31 de grade Celsius, iar vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 80%.

În nord, vremea va fi similară, cu averse și descărcări electrice. Maximele vor ajunge la 28 de grade Celsius.

În sudul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi mai ridicate. Valorile termice vor ajunge la 35 de grade Celsius.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a anunțat pe 4 septembrie cod galben de caniculă pentru sâmbătă, 5 septembrie. Avertizarea meteo este valabilă pentru centrul și sudul țării.